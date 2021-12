Simona Ventura, il compagno Giovanni Terzi racconta: “Accanto a me nonostante la malattia”

Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno vivendo la loro relazione nel miglior modo possibile. Attualmente però le difficoltà non sono mancate per niente.

Simona Ventura, dotata da sempre di una spiccata personalità, negli anni si è fatta conoscere in tutta Italia principalmente come showgirl e conduttrice televisiva. Nata a Bologna l’1 aprile 1965, nel 1998 ha sposato l’ex calciatore Stefano Bettarini, dal quale ha avuto due figli nello stesso anno e nel 2004.

A causa di numerosi tradimenti subiti, i due divorziano nel 2008. Nel 2014 ha adottato un’altra bambina, e attualmente ha una relazione con il giornalista Giovanni Terzi. Tornando alla sua carriera, appare in televisione per la prima volta alla metà degli anni ’80 come concorrente di quiz e giochi televisivi.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Simona Ventura scampata al carcere: arriva la sentenza dei giudici

Il programma tv che l’ha vista maggiormente protagonista in qualità di conduttrice è Quelli che il calcio, che ha presentato per ben dieci stagioni. Nel 2004 ha condotto il Festival di Sanremo. Nel 2011 passa a Sky Italia.

E’ stata anche concorrente de L’isola dei famosi, che sulla Rai ha condotto per otto stagioni, e poi presentatrice di Temptation Island VIP su Canale 5. Ha fatto anche da giudice di X Factor e Amici.

Simona Ventura, la sua relazione con Giovanni Terzi dopo il Covid: il racconto di lui

Giovanni Terzi è il compagno di Simona Ventura. I due stanno insieme da diverso tempo, anche se attualmente lui non è nel miglior momento della sua vita. Sta attualmente combattendo con una malattia genetica che sta mettendo a dura prova la sua salute, in particolar modo da quando ha contratto il Covid. In ogni caso, ha sempre potuto contare su Simona Ventura.

E a proposto della sua malattia e della loro storia d’amore, nella prima puntata di Storie Italiane si è raccontato a riguardo. Tutto è iniziato a dicembre 2020, mentre faceva una passeggiata in montagna con la sua famiglia. Nonostante non si tratti esattamente di un personaggio poco dedito all’attività fisica, ha partecipato a cinque maratone, faticava a respirare. E così effettua degli esami per capire che cosa gli stava accadendo.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Simona Ventura, episodio triste per lei: difesa dal compagno e dalla fidanzata dell’ex marito



I suoi polmoni erano compromessi al 40%; Terzi ha scoperto in questo modo così brusco di essere affetto da dermatomiosite amiotopica, la stessa di sua madre che nel giro di tre anni è scomparsa a causa di ciò. Negli ultimi mesi, per evitare un peggioramento delle sue condizioni, ha effettuato un particolare percorso di cura che ha avuto molti effetti positivi ed altri negativi (ha sviluppato il diabete).

In caso manco questo funzionasse, i dottori prenderebbero in considerazione il trapianto dei polmoni – possibilità che al compagno della Ventura preoccupa eccome. Al di là delle sue condizioni, comunque, la cosa più importante è che il giornalista ha potuto contare su Simona Ventura che, spiega, gli è sempre stata vicino. E, nonostante la preoccupazione per la sua malattia, lo ha sempre tranquillizzato rendendo la loro vita di coppia ogni giorno più solida.