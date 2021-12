Teo Mammucari, denuncia: privilegi non per tutti anche nel mondo dello spettacolo (VIDEO)

Indignato per la disparità di trattamento che vige nel mondo della televisione e dello spettacolo. Ecco le immagini

Un video per documentare tutto. Teo Mammucari, noto conduttore e showman televisivo, si trasforma in videoreporter per dimostrare le grandi disparità che esistono nel mondo dello spettacolo. Guardate il video che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

La carriera di Teo Mammucari

Inizia come animatore turistico. Come hanno fatto tanti grandi della televisione. Su tutti, Rosario Fiorello. Ma, ben presto, anche Teo Mammucari inizia a farsi apprezzare anche in televisione. E’ con “Libero” che raggiunge la grande notorietà. Siamo nel 2000.

Ma prima e dopo diversi programmi di grande successo: da “Le Iene” a “Scherzi a parte”, passando per “Veline” e “Velone”. Per lui anche un film da protagonista, “Streghe verso nord”, di Giovanni Veronesi.

Il video-inchiesta

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, Teo Mammucari impugna il proprio telefonino e documenta una grande disparità di trattamento. D’altra parte, ormai, chiunque con un semplice smartphone può essere un reporter. E i giornalisti sono quasi sempre gli ultimi ad arrivare sui luoghi dove avviene qualcosa.

Quindi, quella di Mammucari è una vera e propria real tv. Mostra la sua roulotte di scena. Dove si cambia, si rinfresca, prima e dopo gli spettacoli. Piccola comparsata, nel video, anche per Rudy Zerbi. Che condivide con Teo Mammucari una roulotte molto “misera”.

Stessa cosa non si può dire per Gerry Scotti, che è nella roulotte accanto. Molto più ampia e molto più confortevole. Teo Mammucari “fa irruzione” mentre il grande Gerry è insieme al suo agente. E così vediamo la roulotte (che Teo chiama roulette) di Gerry Scotti.

E Teo Mammucari è assolutamente indignato per i privilegi del grande conduttore e per la disparità di trattamento che vige nel mondo della televisione e dello spettacolo.