Toto Cotugno: la tragedia che ancora porta con se | Il dolore più grande della sua vita

Nonostante siano trascorsi moltissimi anni, il cantautore ricorda ancora nitidamente quel lutto. Che non è l’unico grave problema familiare

Dopo di lui, solo i Maneskin. Vi sembrerà strano. Ma parliamo di Toto Cutugno. Uno dei cantanti più apprezzati e longevi del panorama musicale italiano. Ma oggi non vogliamo parlarvi (solo) della sua arte. Ma anche di una lontana sofferenza. E non per questo sopita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Toto Cutugno canta L’italiano in cinese -VIDEO

La carriera di Toto Cutugno

Con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, si stima sia tra gli artisti musicali italiani di maggior successo. Ha raggiunto la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, in particolare per Adriano Celentano, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Toto Cutugno a Sanremo: quante volte è arrivato secondo?

Considerato un “eterno secondo”. Infatti, ha partecipato, da solista, in coppia o insieme a un gruppo, a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendolo una volta nel 1980 con “Solo noi”, giungendo sei volte secondo e una volta terzo.

Con riferimento al Festival di Sanremo, Toto Cutugno ha inoltre piazzato nei primi tre posti anche alcuni brani da lui scritti per altri artisti. Nel 1990 ha vinto l’Eurovision Song Contest con il brano “Insieme: 1992”, secondo dei tre artisti italiani di sempre a riuscirci, dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e prima dei Måneskin nel 2021.

Il dolore di Toto Cutugno

Insomma, guai a sottovalutarlo. Un artista di primissimo livello. Che continua ad essere prolifico, ancora oggi, 78enne. E ne sono passati tanti di anni da quel tragico giorno. Il giorno di più grande dolore vissuto da Toto Cutugno.

Nonostante siano trascorsi moltissimi anni, il cantautore ricorda ancora nitidamente quel lutto. Uno dei lutti più gravi, più intensi, che un essere umano possa patire. In una intervista di qualche tempo fa rilasciata al Corriere della Sera, infatti, Cutugno ha ricordato la morte della sorella maggiore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Al Bano e Toto Cutugno parlamentari per Forza Italia, Berlusconi ci pensa

Assai lontana nel tempo. Ma ancora dolorosa. Toto Cutugno aveva 5 anni, lei, Anna, appena 7. Un normale pranzo. I bambini che giocano con il cibo. Come abbiamo fatto tutti. Ma alla piccola Anna uno degli gnocchi del suo pranzo, andrò storto. Iniziò a soffocare. Proprio davanti agli occhi del fratellino. Una adolescenza molto difficile per il grande cantante. Con gli altri due fratelli, un maschio e una femmina, afflitti da patologie. Con cui hanno convissuto per tutta la vita.