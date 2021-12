Una banconota da 50.000 lire che vale vacanze di Natale da sogno! | Impara a riconoscerla

Le lire sono scomparse da 20 anni ma se in un cassetto avete una banconota così passerete un buonissimo Natale. Ecco come riconoscerle.

A volte vale la pena di guardare nei cassetti: ci si può trovare un tesoro. È il caso di chi, sepolto in qualche vecchio portafoglio, dovesse trovare una banconota da 50.000 vecchie lire prodotte nel 1992 dalla Zecca di Stato. Ma solo se la banconota è come quella che raccontiamo in quest’articolo. Vale infatti tantissimi nuovissimi euro.

Leggi anche -> La banconota da 5 Euro che vale un weekend a 5 stelle: se ce l’hai passerai un ottimo Natale

La banconota che qualcuno ricorda ancora di avere maneggiato, probabilmente nella sua forma “normale”, rappresenta Bernini. Ma qui viene la caratteristica che rende questo specifico esempio unico e prezioso.

Leggi anche -> Napoli: arrestati 5 falsari. Sequestrati 50 mln di euro in banconote contraffatte

La figura del retro è stata replicata anche sul fronte. Un errore drammatico dello stampatore distratto che vale un super regalo per chi la possiede.

Leggi anche -> Sembra una comune moneta da 2 euro, invece no! Forse siete ricchi senza neanche saperlo

Su ebay si trova in vendita un esempio di questa sfortunatissima (o fortunatissima, dipende dai punti di vista) banconota. E la cifra richiesta è di ben 5000 euro. Per una volta le nostre bistrattate vecchie lire si sono prese una sostanziosa rivincita sulla moneta unica europea.

Leggi anche -> Addio alle banconote da 500 euro: alimentano la criminalità

Occhi aperti, dunque. Con le immagini che riproduciamo riconoscere la banconota magica diventa facilissimo e passare in rassegna tutti gli esempi rimasti in vostro possesso vale sicuramente la candela. Occorre guardare con attenzione il fronte della banconota, dove si trovano stampate “abusivamente” texture grafiche provenienti dal retro. Impossibile sapere come la Zecca abbia potuto incorrere in un errore tanto grossolano, ma quello che conta è che questo tipo di oggetti è fortemente ricercato dai collezionisti per la sua rarità ed è decisamente facile da monetizzare velocemente al suo elevatissimo valore di mercato

Come riconoscerla

Evidenziati in rosso potete osservare tutti gli errori di stampa che caratterizzano questo pezzo più unico che raro. Sono principalmente tre, due negli angoli e uno proprio al centro della banconota. Non occorre l’occhio di un numismatico per individuarli. Basta un po’ di pazienza e una buona lente. Buona fortuna a tutti. Quale migliore occasione per passare il Natale più fortunato di sempre?