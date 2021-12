WhatsApp, non è magia è un App | Come rintracciare la macchina parcheggiata

Tra i tanti utilizzi di WhatsApp non c’è solo quello riguardante la messaggistica istantanea, ma anche un trucco per sapere dove si è parcheggiato.

WhatsApp è probabilmente l’applicazione più famosa e utilizzata in Italia. Presente sicuramente in ogni nostro smartphone, il programma di messaggistica istantanea può essere utilizzato anche per altre funzioni che potrebbero aiutare nella vita di tutti i giorni. Non solo chat con amici, parenti o colleghi di lavoro, ma anche dei piccoli trucchetti che possono risolvere delle criticità che a volte ci troviamo di fronte nel corso della giornata. E tra queste c’è quella della posizione della nostra automobile.

Quante volte ad esempio, in un maxi parcheggio di un centro commerciale, ci siamo ritrovati a cercare la nostra vettura per minuti e minuti perché non ricordiamo dov’ è stata posteggiata. Addirittura c’è chi si affanna e va in totale crisi poiché pensa di esser stato derubato del suo mezzo. Per fortuna WhatsApp può essere utilizzato anche in questo campo e per farlo bisognerà mettere in pratica un semplice trucco.

WhatsApp, il trucco per ritrovare l’auto parcheggiata

Niente più ricerche a vuoto, quindi, alla ricerca della vostra automobile. Il tutto grazie a WhatsApp. Una volta parcheggiata la vettura, dovrete aprire la vostra app dall’icona verde e scorrere la rubrica alla ricerca di un amico stretto. A quel punto aprite la chat scelta e inviate al conoscente la vostra posizione attuale.

Il gioco è allora fatto. Quando dovrete ritornare a recuperare l’auto, vi basterà tornare sul contatto dell’amico a cui avete girato inizialmente le coordinate e il navigatore dello smartphone vi porterà dritto dritto nella posizione in cui avete parcheggiato la vostra vettura. La spasmodica ricerca non avrà, dunque, neanche inizio e voi potrete sedervi in tranquillità e serenità sul vostro sedile, mettere in moto e tornare a casa senza problemi; ringraziando, ancora una volta, il caro WhatsApp.