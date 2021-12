Adriana Volpe si prende la sua rivincita e lo fa condannare | A Magalli questa volta tocca pagare

Punita l’intervista del novembre 2017 in cui si parlava del clamore mediatico per i presunti favori sessuali nel mondo dello spettacolo

E’ stato condannato per diffamazione aggravata Giancarlo Magalli. Il presentatore dovrà risarcire i danni alla showgirl Adriana Volpe, che si era costituita parte civile. Si conclude così, almeno in primo grado, l’annosa querelle tra Magalli e Volpe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriana Volpe: ..mi sono arresa non ce la facevo più a combattere con le mie sole forze

La controversia tra Magalli e Volpe

Per anni volto noto tv dell’ora di pranzo con la trasmissione I fatti vostri, Magalli è entrato in contrasto con Adriana Volpe, che lo querelò per l’intervista al settimanale Chi del novembre 2017 in cui il conduttore parlava dei casi Weinstein e Brizzi a proposito del clamore mediatico per i presunti favori sessuali nel mondo dello spettacolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriana Volpe, fa dichiarazioni del tutto inaspettate: E’ una persona fragile che ha problemi..

Da tempo non corre buon sangue tra i due, che non hanno mai fatto mistero della reciproca antipatia. “All’uscita invece di chiedermi scusa sei corso fuori a scrivere un post su Facebook tentando di distorcere e sminuire questa sentenza che invece ha una portata e peso straordinari. Hai scritto cose false e come sempre screditanti” scrive su Instagram, Adriana Volpe.

La condanna

A cosa si riferisce? A questo post su Facebook di Magalli: “Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e non la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò). Questo prima che dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriana Volpe, si lascia andare : in questi momenti si risvegliano tutti i sensi

A condannare Magalli, il Tribunale di Milano, che ha dato ragione alla conduttrice e showgirl. Magalli dovrà corrisponderle 25mila euro, già liquidati in via di provvisionale, e paghi una multa di 14mila euro. La querelle, comunque, sembra destinata a continuare.