Ascanio Pacelli: sfacciato come non mai pubblica su Instagram il volto della sua nuova fiamma

Molti di voi si ricorderanno sicuramente della coppia del Grande Fratello Katia e Ascanio, che dopo l’ultima dichiarazione di Ascanio hanno attirato più attenzione del solito. Vediamo cosa è successo.

Ascanio Pacelli, nato a Roma il 29 Novembre 1973, è un conduttore, nonché attore italiano, ha partecipato al Grande Fratello dove ha conosciuto la sua dolce metà, Katia Pedrotti.

Figlio di una famiglia romana incoronata da titoli nobiliari, fa il suo debutto sul piccolo schermo nel 2004 grazie alla sua entrata nella casa del Grande Fratello, dove attira l’attenzione di tutto il pubblico femminile.

Oltre alla carriera televisiva, Pacelli porta avanti quella del giocatore di golf professionista, con il quale ha partecipato a tornei nazionali ed europeri.

Negli anni successivi gli viene affidata la conduzione di un programma secondario, cosa che gli permetterà poi di arrivare a condurre al fianco di Enrica Bonaccorti il programma “Il mio migliore amico”.

Dal 2005 inoltre diventa conduttore radiofonico insieme alla moglie Katia Pedrotti, del programma di Radio Latte e Miele, Appuntamento al buio.

Con il passare degli anni, ha conquistato un posto in molti programmi televisivi e nel 2014 dopo il suo debutto sul grande schermo con il film “Non escludo il ritorno”, ha dichiarato il suo ritiro dai riflettori.

La sua nuova presunta fiamma

Sposati dal 2005, la coppia Katia e Ascanio ha dato alla luce 2 bellissimi bambini, Matilda e Tancredi. Una famiglia bella, serena. Vista dall’esterno sembra la classica “famiglia del Mulino Bianco” ma qualcosa ultimamente non quadra. Sul profilo Instagram di Ascanio appare una foto sospetta con un’altra donna. Bella come il sole ma non per questo giustifica quello che c’è scritto sul post: “la mia nuova fidanzata”. E Katia?

Katia fa un grosso sorriso perchè la nuova fidanzata di cui parla Ascanio non è altro che sua figlia Matilda. La sua bellissima bambina ormai 14enne.

“Ho lasciato “milfkatia” x la mia nuova fidanzata”.

Come possiamo ben vedere la piccola Matilda ha ripreso i bellissimi occhi del padre ed i lineamenti perfetti della madre, creando un connubio perfetto.