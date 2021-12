Britney Spears, le accuse della sorella: “Avevo bisogno di lei più che mai e non mi ha aiutata”

Jamie Lynn ha dieci anni in meno rispetto alla sorella Britney. Deve la sua notorietà al ruolo da protagonista Zoey Brooks nella serie Zoey 101

Se pensavate che la vita di Britney Spears fosse piena di eccessi e complicata, aspettate di leggere cosa vi raccontiamo della sorella Jamie Lynn. Meno famosa, ma anche lei ben inserita nel mondo della musica e del jet set. E non meno controversa.

Britney e Jamie Lynn

Britney Spears, oggi 40enne, ha debuttato appena 17enne con quel look da “Lolita” in …Baby One More Time nel 1999. Da quel momento un crescendo di successi e di introiti. Anche, però, con diversi problemi da dipendenze. Di alcool soprattutto.

Nella sua carriera ha vinto un Grammy Awards (2005) su nove nomination, 12 Billboard Music Awards su 21 nomination, 6 MTV Video Music Awards su 28 nomination, 4 World Music Awards, 1 Emmy Awards, 1 American Music Awards su 3 nomination. È entrata nei Guinness dei Primati per 13 volte. Le è stata dedicata una stella nella Hollywood Walk of Fame.

Jamie Lynn ha dieci anni in meno rispetto alla sorella Britney. Deve la sua notorietà al ruolo da protagonista Zoey Brooks nella serie Zoey 101. Nel 2013 inizia la sua attività di cantante country. Nel 2019 è tra i protagonisti della serie Netflix, “Il colore delle magnolie”.

Jamie Lynn e l’aborto

Fin qui niente di strano per quanto riguarda Jamie Lynn. Ma la bionda 30enne ha alle spalle una storia molto controversa e dolorosa. Come è stata lei stessa a raccontare in un libro.

Jamie Lynn ha raccontato le pressioni subite dalla famiglia, quando, alcuni anni fa (e, quindi, molto giovane) rimase incinta. Stando al suo racconto, i familiari volevano farla abortire per salvaguardare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. In quel periodo agli albori.

Pesanti pressioni e isolamento, per evitarle di poter avere contatti con l’esterno circa la sua posizione. Una vera costrizione, quella subita da Jamie Lynn. Che, a suo dire, non avrebbe trovato conforto nemmeno nella sorella maggiore Britney: “Avevo bisogno di lei più che mai e non mi ha aiutata”.