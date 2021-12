Emanuela Aureli, quella disperata corsa all’ospedale per salvare suo figlio

Nel novembre 2015 si sposa col suo compagno Sergio Di Folco. Ecco il drammatico racconto e la corsa disperata

Uno dei volti più simpatici della televisione italiana. Ci fa ridere con i suoi personaggi e divertire con le sue esilaranti imitazioni. Nella vita, nel cuore, di Emanuela Aureli, però, c’è tanta sofferenza. E ci sono tante paure. Vi raccontiamo la sua toccante storia.

La carriera di Emanuela Aureli

Noi la conosciamo come cabarettista e imitatrice. Simpaticissima con le sue gag. Quello sguardo buono e rassicurante. Esordisce nel 1992 nel corso de “La Corrida”, il celeberrimo programma condotto per moltissimi anni dal grande Corrado. Se in quella trasmissione, spesso, abbiamo assistito a interpretazioni improbabili, Emanuela si fa notare per la sua bravura.

Da quel momento inizia una lunga carriera in televisione. Interviene come ospite, interpretando i suoi personaggi, in numerose trasmissioni di grande successo. Tra i personaggi imitati, Barbara D’Urso, Mara Venier, Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà e Valeria Marini. Ma anche uomini, come Al Bano, Beppe Grillo e Raimondo Vianello.

Dal settembre 2021 entra nel cast de I fatti vostri, su Rai 2, nell’edizione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi. Insomma, un’artista poliedrica, che ha recitato anche in alcuni film, come “VIP” e “I mostri oggi”.

Il dramma di Emanuela Aureli

Nel novembre 2015 si sposa con rito civile a Rocca d’Arce, in provincia di Frosinone, col suo compagno Sergio Di Folco. Il 3 dicembre successivo la coppia ha un bambino, Giulio. La storia, drammatica e toccante, che vi raccontiamo, riguarda proprio il piccolo Giulio.

L’imitatrice ha raccontato la disperata corsa al Policlinico Umberto I di Roma dove è stato ricoverato d’urgenza per una polmonite bilaterale. I genitori, infatti, erano preoccupati per il bambino che aveva febbre molto alta e non mangiava da tantissimi giorni.

Se solo avessero aspettato e non l’avessero portato all’ospedale, forse oggi Giulio non ci sarebbe più.