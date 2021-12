Francesco Renga, il dramma dell’Alzheimer che non gli da pace | Sfogo sul palco

Nel 1987, poco prima di compiere 19 anni, perde la madre, venuta a mancare dopo una lotta lunga tre anni contro un mieloma

Cantante tra i più apprezzati del panorama italiano. Ovviamente per il suo talento musicale, ma anche per la sua bellezza e il suo fascino, che gli fanno avere tantissime fan. Francesco Renga porta dentro di sé una grande sofferenza. E ha scelto il palco del Festival di Sanremo per esplicitarla.

Francesco Renga: carriera e vita privata

La sua carriera inizia come frontman dei Timoria, band alternativa che si distingue all’inizio degli anni ’90. Per Francesco Renga, tuttavia, il successo reale arriva con la carriera da solita. Nel 2001, infatti, vince Sanremo Giovani con “Raccontami…”. A Sanremo trionfa, questa volta tra i big, anche nel 2005 con il pezzo “Angelo”.

Ormai la svolta è completata. Dal rock alternativo dei Timoria, Renga è diventato, di fatto un cantante di musica leggera. Che raccoglie successi un po’ ovunque. Tra i suoi brani più famosi, certamente anche “Ci sarai”.

Renga ha avuto una relazione lunga undici anni con l’attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. La fine del rapporto è stata ufficializzata nel novembre del 2015.

Il dramma dell’Alzheimer

Non semplice la vita familiare di Francesco Renga, che ha una sorella gemella di nome Paola. Nel 1987, poco prima di compiere 19 anni, perde la madre, venuta a mancare dopo una lotta lunga tre anni contro un mieloma.

Una scomparsa che segna la gioventù del cantante. Ma quello non è l’unico dramma familiare. Recentemente, infatti, Renga si è anche sfogato. Ha scelto il palco dell’Ariston che tante soddisfazioni gli ha dato per raccontare le sue preoccupazioni. Tutte nei confronti del padre, affetto dal morbo di Alzheimer.

Come sappiamo, si tratta di una malattia degenerativa che fa perdere progressivamente, ma inesorabilmente, la memoria. E che provoca grande sofferenza non tanto e non solo a chi ne è affetto, ma anche a chi sta accanto.