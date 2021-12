La banconota da 1000 lire che costa 3000 euro su ebay | Truffa o realtà?

Tutti o quasi le abbiamo avute in tasca. Erano banconote piccole con un valore piccolo. Oggi ce n’è una che può valere 3000 euro. Ma sarà proprio vero?

Le usavamo come i soldi del Monopoli. Fu l’ultima incarnazione della banconota da 1000 lire. Piccole, dimesse, già con il loro aspetto davano l’idea di una moneta che aveva vissuto giorni migliori. Un’epoca in cui si sognavano mille lire al mese e un foglio che portava orgoglioso la scritta “mille lire” assomigliava a un lenzuolo, ed era grande come un quaderno di oggi.

Leggi anche -> Una banconota da 50.000 lire che vale vacanze di Natale da sogno! | Impara a riconoscerla

Quando le cambiarono in Euro diventarono una moneta, e nemmeno la più grande. Valevano circa 50 centesimi. Eppure oggi su ebay c’è chi vende un esemplare normalissimo, nemmeno troppo ben tenuto a 3000 euro. Niente rarità o caratteristiche da segnalare. Solo una normalissima banconota “Mille lire Montessori”. Triste, un po’ sgualcita, comune. Appena un po’ vecchiotta.

Leggi anche -> La banconota da 5 Euro che vale un weekend a 5 stelle: se ce l’hai passerai un ottimo Natale

Ora, che le banconote fuori circolazione abbiano di per sé un valore collezionistico, è cosa nota. Specialmente se sono nuove di zecca, in una bella bustina che le protegge, ancora meglio se in una serie che copra tutti i tagli della moneta scomparsa. Nulla di tutto ciò vale per questa.

Leggi anche -> Come comprare una villa di lusso con una singola banconota da 500 euro | Incredibile ma vero

Incuriositi, abbiamo scorso ebay cercando gli oggetti effettivamente venduti e abbiamo visto che il valore a cui vengono normalmente scambiate le banconote di questo tipo è 2 o 3 euro. E questo nonostante qualche buontempone ogni tanto decida di proporne qualcuna, che nemmeno si sforza di sembrare in buono stato, a prezzi di affezione.

Attenzione alle truffe

Occhi aperti, dunque. E stavolta non per cercare affannosamente nei nostri portafogli, ma per individuare anche su ebay quei venditori che cercano di approfittare della credulità altrui. Ci sono monete e banconote che valgono davvero una splendida vacanza di Natale per chi le possiede, perché possiedono un valore collezionistico. Si comprano e si vendono a prezzi altissimi.

Leggi anche -> Se trovate 50 euro come queste siete fortunati: valgono 50 volte di più

In altri casi, come questo, si vende (forse) una volta sola. E la vacanza di Natale se la farà un burlone (o, se vogliamo dirla tutta, il truffatore) che ha trovato il “pollo”.