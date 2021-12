La star americana che si sente l’Anticristo: il ritrovamento shock della polizia

Uno scenario horror quello scoperto dalla polizia. Ecco cosa hanno trovato nella sua abitazione nel corso di una perquisizione

Già nelle scorse settimane vi avevamo raccontato della perquisizione a suo carico. Sospettato di gravi reati. Ma ora emergerebbero ulteriori dettagli inquietanti.

I guai giudiziari e il macabro ritrovamento

Si tratta di una delle rockstar più controverse del panorama. Alcune settimane fa, l’indagine a suo carico, scaturita dalle accuse formulate da diverse donne nei suoi confronti. Sospettato di abusi fisici e sessuali nei confronti delle stesse. Fatti di violenza domestica che sarebbero avvenuti tra il 2009 e il 2011. Le donne coinvolte non sono state identificate, ma molte hanno pubblicamente affermato quest’anno di essere state abusate fisicamente, sessualmente ed emotivamente.

Proprio nell’ambito di quelle perquisizioni, il macabro ritrovamento da parte della polizia. Gli inquirenti, all’interno della sua abitazione, avrebbero trovato un divano rosso, su cui campeggerebbe un crocifisso e uno scheletro il cui teschio è stato sostituito con un cranio di capra.

Uno scenario horror quello scoperto dalla polizia, con animali impagliati, protesi costruite per bambini e neonati, ma anche lo Zyklon-b, gas particolare di cui si servivano i nazisti nei campi di concentramento.

Tutto a dir poco inquietante.

L’anticristo

Forse ha preso un po’ troppo alla lettera il concetto di cantante maledetto. Che, già nel suo nome d’arte, si ispira anche a uno dei criminali più efferati della storia mondiale. Fuori dalle battute – perché l’argomento è molto serio – il cantante Marilyn Manson potrebbe essere in guai molto seri.

Pseudonimo di Brian Hugh Warner, Il suo nome d’arte è stato creato accostando il nome e il cognome di due figure iconiche statunitensi degli anni sessanta (l’attrice Marilyn Monroe e il criminale Charles Manson). Charles Manson è infatti ritenuto il mandante di due fatti di sangue famosi nella storia degli Stati Uniti d’America: quello dell’eccidio di Cielo Drive, in cui furono assassinati Sharon Tate e quattro suoi amici, e quello ai danni di Leno LaBianca e di sua moglie.

Un artista “diabolico”, Marilyn Manson, che ha fatto spesso parlare di sé. Con comportamenti controversi e polemiche dovute ai suoi testi e video musicali. Temi mitici, sessuali, esoterici, come il genere metal impone. Anche nel look, Manson è sempre stato assai particolare. E, per certi versi, terrificante. E anche caratterialmente, Manson non dev’essere un tipo così tranquillo. Nel 2005 sposò la diva del burlesque, Dita von Teese. I due divorziarono appena due anni dopo, a causa dei presunti tradimenti di Manson, ma anche del suo abuso di alcolici.

Perfettamente in linea con il personaggio.