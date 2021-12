Negramaro, Clio Evans la moglie del chitarrista rivela: “Abbiamo una cosa terribile in comune”

Clio Evans è la moglie del chitarrista del famoso gruppo italiano Negramaro. Si è raccontata in maniera molto sincera su un avvenimento negativo che rappresenta in tutto e per tutto la coppia.

Per quanto abbiano acquisito non poca notorietà negli anni, i Negramaro hanno una vita privata non molto esposta al pubblico, anche se ogni tanto sui social media si mostrano eccome. Vale lo stesso anche per il chitarrista Lele Spedicato; è sposato dal 2017 con Clio Evans, che gli è stata vicino anche nei momenti più difficili della sua vita.

E’ nata a Roma nel 1981 ed è un’attrice che ha origini straniere (padre inglese e madre greca). Si è laureata in lingue e culture straniere e negli anni è riuscita a raccogliere i frutti di quella che era e rimane la sua più grande passione trasformandola nel suo lavoro: il teatro e la recitazione.

Nel 2018 hanno avuto un bambino – Clio adesso è di nuovo incinta – e, nello stesso anno, hanno attraversato un momento davvero duro; Lele ha avuto infatti un malore mentre si stava rilassando in giardino con sua moglie. Per fortuna adesso il peggio è passato, tanto che è tornato pure a lavorare insieme al suo gruppo. In quel fatidico anno, però, anche Clio ha raccontato di essersela vista brutta.

Clio Evans come suo marito: cosa gli è successo

Se Lele Spedicato nel 2018 se l’è vista brutta, non si può dire che a sua moglie Clio Evans sia andata tanto meglio. Sul proprio profilo Instagram, in quello stesso anno, ha infatti mostrato una grossa cicatrice in compagnia di una lunga didascalia a completare il post in questione.

Ha svelato infatti di aver avuto un malore a bordo piscina e di essere stata immediatamente portata in ospedale nel quale è stata messa sotto osservazione dai medici. Il malore, si scoprirà più avanti, era dovuto ad un’emorragia cerebrale. Sul famoso social media si mostra con la sua cicatrice.

Lo fa per tentare di donare un gesto di solidarietà sia a suo marito che a tutte quelle persone che stanno lottando per guarire e stare meglio nella propria vita, per incitare tutti a superare ogni tipo di difficoltà che ogni tanto ci vengono poste dinanzi a noi. Sulle seconde chi lo sa, ma con il suo amato marito un po’ di fortuna si può dire che l’abbia portata.