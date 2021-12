Samantha de Grenet, ringrazia sui social la persona a cui tiene di più nella sua vita | Chi è

Molti di voi ricorderanno la conduttrice Samantha de Grenet, che a 51 anni compiuti da poco, ancora ha da imparare dai più giovani. Ecco cosa ha appreso l’ex modella.

Samantha de Grenet, nata a Roma il 9 Novembre 1970, è una conduttrice, nonché ex modella e show girl italiana, conosciuta per il suo fisico scolpito e per aver lavorato al fianco dei maggiori artisti italiani.

Dopo varie esperienze nell’ambito della moda, arriva debuttando, nel 1992, nella sigla del programma condotto da Adriano Celentano, “Svalutation”, per poi aggiudicarsi il ruolo di inviata nel programma “Modapolis”, l’anno successivo.

Nello stesso anno diventa parte della giuria del concorso di bellezza marchiato Mediaset, e nei successivi anni, ha iniziato a condurre programmi interamente.

Tra un programma e l’altro ha avuto anche la possibilità di prendere parte ad alcune produzioni cinematografiche al fianco di attori come Jerry Calà, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Dopo alcuni anni lontana dai riflettori. Nel Novembre del 2020 entra nella casa del Grande Fratello VIP, dalla quale viene eliminata in semifinale contro Stefania Orlandi.

A seguito di una vita piena di uomini tra cui alcuni personaggi famosi come Leonardo Pieraccioni e Filippo Inzaghi, nel 2005 sposa l’ingegnere Luca Barbato con il quale divorzia l’anno dopo, e nel 2015 lo risposa.

La De Grenet a scuola

Dalla prima unione della coppia De Grenet – Barbato, nel 2006 è nato Brando, figlio unico che ha favorito il riavvicinamento dei genitori. Per l’ex modella, suo figlio è come un dono divino, e non vuole tenerlo nascosto ma vuole farlo vedere a tutti. Proprio sul suo profilo Instagram la De Grenet fa vedere a tutti i suoi followers che non si smette mai di imparare anche se ad insegnartelo sono i tuoi figli.

“Non esiste posto migliore se non quello tra le tue braccia! Oggi, nel giorno di ‘nessuna ricorrenza’, voglio ringraziarti per avermi insegnato ad essere una mamma”.

Questo è il pensiero che la conduttrice esprime su Instagram, avendo imparato grazie a suo figlio cosa vuol dire essere una mamma.

Molte caratteristiche e sfaccettature del proprio carattere tante volte neanche si conoscono prima della maternità. Forse un istinto naturale che viene da dentro ed esplode tutto insieme. Anche a 51 anni appena compiuti, la fantastica Samantha de Grenet, non smette mai di imparare lungo il percorso insieme al suo amatissimo Brando.