Sandra Milo, Ciro è sicuramente il più “famoso” ma ha altri due figli | Chi sono e cosa fanno oggi

Tutti ricordiamo il drammatico urlo di Sandra Milo in diretta TV: “Cirooooo…”. Ma in pochi sappiamo cosa ne sia stato di lui e degli altri figli dell’attrice conduttrice. Chi sono, cosa fanno?

Sandra Milo si avvicina alla telecamera. In primissimo piano, lancia un grido doloroso, disperato: “Cirooooooooo…. Cirooooooo”. L’urlo di una madre ferita, colpita in diretta da una notizia terribile, andrà avanti a lungo. La telecamera insiste sulla sua espressione, condivide con tutta l’Italia un momento umano tragico. E ne fa un momento cult, che segnerà per sempre (forse non proprio in positivo) la storia della televisione, che da allora scaverà sempre più nei sentimenti privati, distruggendo la barriera tra curiosità legittima e voyeurismo, tra istinto dello spettacolo ed esibizione oscena del dolore, proprio e altrui.

Ma cosa ne è stato di Ciro e degli altri figli di Sandra Milo? Cominciamo dall’involontario protagonista della storia. Già allora, a Ciro non era successo nulla. Sandra Milo crollò in diretta TV (e con lei il buongusto televisivo) a causa di uno stupido scherzo telefonico.

Ciro è uno dei tre figli di Sandra Mila ed è il fratello di Azzurra. Entrambi sono figli di Ottavio de Lollis, cha ha dato loro il cognome.

La primogenita di Sandra si chiama invece Debora e nasce nel 1963 dalla relazione con il produttore Moris Ergas. Non la prima e non l’ultima di una donna che ha attraversato la vita appassionatamente. Debora Ergas è una giornalista televisiva e vive a Roma. Lavora a “La vita in diretta”. Molta della sua vita professionale è stata segnata dal rapporto con la madre, un rapporto pieno di alti bassi, come spesso sono i rapporti tra madre e figlia, ma amplificato dal ruolo pubblico di entrambe.

Ciro sta bene. Di lui sappiamo che è sposato e che a 44 anni ha dato alla madre il primo nipotino, che ne porta anche il cognome. Flavio Milo De Lollis è il suo nome completo, e sembra quello di un personaggio già pronto per la fiction e i romanzi rosa. Speriamo che possa invece vivere una vita vera, di successo ma lontano dall’attenzione morbosa del pubblico.

L’ultimogenita ha debuttato con Fellini

Azzurra De Lollis è l’ultimogenita e tra tutti i figli è quella che ha deciso di seguire più da vicino le orme della madre. Ha deciso di fare l’attrice.

O forse è la vita ad avere deciso per lei, visto che la prima apparizione sul set fu da neonata. La chiamò Federico Fellini, un altro grande ammiratore della madre, per apparire in 81/2. Dopo il debutto al vertice non era facile fare di meglio e di Azzurra De Lollis si sono un po’ perse le tracce. Ma è difficile pensare che una ragazza nata da una madre con tanto senso dello spettacolo rimarrà ancora a lungo nel cono d’ombra dei riflettori.