Sono solo cento lire ma valgono una tredicesima coi fiocchi | Ecco come riconoscerle

Vi ricordate le 100 lire piccole? Quelle che vissero una breve vita dal 1991 alla comparsa dell’euro? Oggi qualcuna di quelle monete può valere migliaia di euro. Vi insegnamo a riconoscerne una.

Per decenni abbiamo avuto nei nostri portamonete delle monete che tutto il mondo riconosceva come molto belle. Pesanti, un po’ ingombranti, davano l’idea di un valore serio e vero. La loro regina era la moneta da 100, il grosso monetone con la Minerva.

Svalutazione dopo svalutazione, del valore originario della lira era rimasto poco e quelle grosse monete diventarono un po’ imbarazzanti. Si decise quindi di abolire i tagli più piccoli e ridurre le dimensioni delle 50 e 100 lire. Era il 1991 e l’idea sarebbe vissuta per circa dieci anni, fino all’introduzione dell’Euro che mandò in pensione tutte le vecchie e svalutate lire.

Leggi anche -> Ricordate le monete da 1.000 lire? Se ne avete una così oggi siete ricchi

Molti di noi hanno tenuto in qualche vaso un bel po’ di quelle vecchie monete, grandi e piccole. Se si era un po’ pigri, cambiarle era più tempo perso che guadagno. Oggi quella pigrizia potrebbe essere la vostra fortuna. Qualcuna di quelle monete frettolosamente messe in circolazione presentava errori di conio che le rendono rare e ricercatissime.

Leggi anche -> Provate ad indovinare: quanto valgono 50 monete da 10 lire? Non è quello che immaginate

Quella di cui parliamo è una moneta da 100 lire (piccole) coniata nel 1992, il secondo anno della loro introduzione. Apparentemente sembra una moneta normale ma per chi la guarda attentamente alcune stranezze balzano agli occhi. E sono appunto queste imperfezioni molto ricercate dai collezionisti che caratterizzano l’esemplare in vendita si ebay per ben 2500 euro.

Leggi anche -> 10 Lire: vent’anni fa davano fastidio come i centesimi | Oggi valgono un patrimonio

Come riconoscerla

In questo articolo vi diamo tutte le immagini necessarie ad identificare il prezioso esemplare. Anzitutto la moneta è caratterizzata da un doppio bordo, mentre il 9 del 1992 presenta una vistosa imperfezione. Per completare l’opera anche il ramo d’ulivo e le foglie sono imprecisi e nella parte centrale presentano uno sfondo a buccia d’arancia.

Leggi anche -> Ricordate le 20 lire? Oggi alcune valgono come un appartamento | Scopriamo quali

Vale la pena di svuotare i salvadanai, i barattoli e i cassetti e controllare se anche voi ne avete in casa una così. Sta arrivando Natale e sarebbe bello darsi una sostanziosa e soprattutto inaspettata gratifica!