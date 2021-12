Taylor Mega, rivelazione choc sulla droga: “Ho iniziato a 14 anni…”

L’influencer Taylor Mega ha fatto una rivelazione choc sul suo passato e la sua dipendenza dalla droga.

Sentendo il nome Elisa Todesco, quasi tutti farebbero spallucce senza collegarlo a un personaggio famoso. Se, invece, dicessimo Taylor Mega a tutti verrebbe in mente la bellissima influencer che nel 2019 ha preso parte anche al programma L’Isola dei Famosi. E il primo, infatti, è proprio il nome d’arte della bionda originaria di Carlino, un piccolo paesino in provincia di Udine in Friuli. E, come rivelato in diverse interviste, il suo soprannome nasce un po’ di tempo fa, quando a 15 anni aprì il suo profilo Myspace cominciando così la sua avventura nel mondo del web.

Sui suoi social, Taylor Mega si mostra sempre in tutto il suo splendore e con il suo fisico da urlo frutto di tanto allenamento in palestra. L’attività fisica è una delle sue passioni e durante il lockdown del 2020 ha anche creato un’app per il fitness destinata ai suoi seguaci: “Mega Fitness”. Ma la vita della bella friulana non è sempre stata rosa e fiori come appare su Instagram. In passato, infatti, ha vissuto anche momento difficili riguardanti principalmente l’uso di droga e sostanze stupefacenti.

Taylor Mega e la droga, la rivelazione choc dell’influencer

L’adolescenza di Taylor Mega non è stata delle più tranquille, in particolar modo dai 14 ai 18 anni in cui, come ha raccontato le stessa, si rasò anche la testa a metà. E in una intervista a Verissimo, l’influencer ha rivelato di aver cominciato a fare uso di droghe già dai 14 anni di età: “Da ragazza ho trascorso un periodo molto difficile. Con le droghe leggere ho cominciato a 14 anni. Poi a 17 ho rotto con il mio fidanzato di cui ero molto innamorata e mi sono buttata sulle droghe pesanti. Sono arrivata anche a quella più pesante di tutte: l’eroina”.

Faccia a faccia con Silvia Toffanin, Taylor Mega ha raccontato di aver rischiato anche di perdere la vita a causa della dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Problema, però, che per fortuna è riuscita a superare grazie soprattutto alla sua forza d’animo: “Ne sono uscita da sola. Mi si è attivato un meccanismo che mi ha permesso di eliminare dalla mia vita le persone con cui facevo uso di droghe. Forse mi ha aiutato un angelo custode”.