Vladimir Luxsuria, Il passaggio che non avrebbe mai dovuto chiedere | Quelle carezze troppo spinte

Divide le esternazioni tra le serie battaglie in difesa dei diritti delle minoranze ad altre provocazioni. Spesso a sfondo erotico o sessuale. Ma, questa volta, racconta un dettaglio molto più inquietante e intimo della sua vita. Leggiamo la sconvolgente rivelazione di Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria: vita e carriera

Al secolo, Vladimiro Guadagno, ma nota come Vladimir Luxuria. Attivista, personaggio televisivo, scrittrice e politica. E’ stata la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo. È stata infatti deputata della XV Legislatura, durante il governo Prodi II. Diventata deputata anche grazie alla sua costante presenza in televisione, come opinionista e come attivista a difesa dei diritti LGBT.

Ospite ricorrente del “Maurizio Costanzo Show” a metà degli anni 2000 e poi ospite fissa di “Markette”, programma di Piero Chiambretti. E’ stata opinionista di diversi reality show. Attualmente è anche inviata de “Le Iene”, la celebre trasmissione di Italia 1.

La confessione-choc

E ha scelto proprio la televisione per fare una rivelazione sconvolgente sul suo passato. Una rivelazione dolorosa riguardante un passato molto lontano. Ma il ricordo, purtroppo, è ancora vivido nella mente di Vladimir Luxuria.

Si tratta di un fatto avvenuto quando aveva 13 anni. Quindi aveva ancora l’aspetto di un maschietto. L’artefice della molestia un uomo, che gli avrebbe offerto un passaggio in auto. Vladimir Luxuria ha parlato di carezze. Prima molto dolci e “innocenti”. Poi sempre più spinte.

L’uomo, poi, avrebbe tentato di trattenere il giovane Vladimiro con la forza. Ma questi sarebbe riuscito a divincolarsi, scappando a casa. Il suo racconto termina con un appello, soprattutto per i più giovani, a confidarsi e denunciare quando subiscono questo tipo di comportamenti da parte degli adulti.