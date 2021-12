WhatsApp: come nascondere l’orario dell’ultimo accesso | Per qualcuno potrebbe essere vitale

Chissà quante coppie e quanti rapporti salverà questa nuova funzione di WhatsApp. Se siete curiosi, leggete fino alla fine…

Funzione della discordia. Ci causa tanti problemi. Di gelosia, in primis. Quante volte sbirciamo quello del partner. O della persona a cui siamo interessati. A volte tocca anche giustificarlo. Stiamo parlando, evidentemente, dell’orario dell’ultimo accesso su WhatsApp!

L’orario della discordia

Non scherzate! Ci sono coppie che si sono lasciate dopo anni e anni di unione per un orario non confacente. L’ultimo accesso su WhatsApp. Funzione messa a disposizione dalla nota applicazione di messaggistica istantanea. Che però è un vero e proprio incubo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, non è magia è un App | Come rintracciare la macchina parcheggiata

Soprattutto per chi, ovviamente, ha qualcosa da nascondere. Quell’orario in alto sullo schermo può celare una lunga serie di bugie e intrallazzi. Ma anche per chi è troppo geloso o ansioso. E, quindi, avendo inviato un messaggio, controlla continuamente. Non solo la spunta blu. Ma anche, appunto, l’ultimo accesso su WhatsApp.

Adesso, però, vi sveliamo un trucchetto che su questo argomento potrà esservi molto, molto utile. Come sappiamo, WhatsApp fa parte di Meta, la grande famiglia di Facebook e Instagram. E gli sviluppatori di Mark Zuckerberg ne pensano sempre una più del diavolo.

La nuova funzione

E, allora, possiamo tenere nascosto ad alcuni dei nostri contatti selezionati quelli che sono i nostri ultimi accessi. C’è anche questa possibilità in uno degli ultimi accessi implementati dalla versione Beta di WhatsApp.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Buoni Ikea Truffa WhatsApp: occhio alla bufala online

Si potrà quindi rendere noto il nostro ultimo stato online solamente con chi vogliamo. Ecco il percorso da seguire: serve cliccare prima su Impostazioni, poi su Account, ancora su Privacy. E arriva proprio qui la novità, perché proseguendo su “Percorso ultimo accesso” si potrà decidere “i miei contatti tranne…”. E poi basterà solo scegliere dalla nostra rubrica chi vogliamo escludere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Trucco WhatsApp, ecco come leggere i messaggi vocali | Arriva la funzione che semplifica la vita

Chissà quante coppie e quanti rapporti salverà questa nuova funzione di WhatsApp.