Amanda Lear, rivelazione agghiacciante “Ho pensato al suicidio” | Credevo di non poter più ..

Amanda Lear è stata una figura davvero importante in ambito internazionale e tutt’oggi è rimasta indimenticata. Anche lei ha avuto momenti della propria vita che l’hanno fatta vacillare.

Amanda Lear è stato un volto molto noto nel panorama internazionale in passato. Nata in Vietnam nel 1939, ha ricoperto vari ruoli, da modella a conduttrice e pure pittrice. Ha avuto svariate relazioni sentimentali.

E’ stata amante di Salvador Dalì per ben sedici anni ed in seguito della star internazionale David Bowie. L’11 dicembre 1964 si sposa con Morgan Paul, mentre nel 1979 si unisce con Alain Philippe Malagnac che, purtroppo, se ne andrà a 51 anni nel 2000 finendo vittima di un incendio nella loro villa.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Mara Venier, il successo tanto da e tanto si prende | Gli è costato molto arrivare in vetta

Nel 2014 ha conosciuto Anthony Hornez, il suo attuale compagno di 40 anni più giovane. Inizia la sua carriera in qualità di modella negli anni ’60. Nel 1973 comincia ad acquistare notorietà dopo aver posato come modella nell’album musicale For your pleasure dei Roxy Music.

Successivamente raggiunge un grandissimo successo come cantante; vanta 18 album, più di 50 singoli che si traducono in circa 45 milioni di vendite in tutto il mondo. Ha fatto anche da presentatrice televisiva in Italia, Francia e Germania. Nel 2019, è tornata a parlare di un fatto che l’ha segnata notevolmente.

Amanda Lear non dimentica suo marito e svela un retroscena

Amanda Lear, una vera e propria star internazionale che ha sofferto molto in passato. La perdita del suo ex marito, d’altronde, non è stata facile da digerire. Tanti anni insieme non si dimenticano facilmente. E nel 2000 finì tutto a causa di un terribile incidente che lei racconta sempre con molta difficoltà. Suo marito si trovava infatti all’interno della loro casa quando la stessa ha preso fuoco uccidendolo senza che nessuno potesse fare nulla.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Sapete che lavoro faceva Arisa prima del successo? Nessuno se lo sarebbe mai immaginato

A causa di questa vicenda, racconta, ha pensato più volte al suicidio credendo di non poter più andare avanti. Come evidenziato da lei stessa, però, per fortuna non lo ha fatto. Il motivo? Per evitare di sembrare debole ai suoi occhi e di voler combattere per il suo bene. Ed in effetti, così ha fatto non mollando nemmeno per un secondo.