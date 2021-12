Chico Forti, sta nel girone dell’inferno da più di 20 anni | Una storia made in Usa

La storia di Enrico Forti ha colto l’interesse di tantissime persone in tutto il mondo. Qual è la sua storia e com’è adesso la sua vita, lontana dai suoi più grandi sogni.

Tante persone conoscono la storia di Enrico Forti, soprannominato Chico. E’ un ex sportivo ed imprenditore italiano che nel 2000 è stato condannato per la morte di Dale Pike nel 1998. Nonostante la condanna, comunque, lui è tutt’oggi sicuro della sua innocenza sostenendo di essere stato vittima di un grave errore giudiziario.

Nato a Trento l’8 febbraio 1959, si è diplomato nel 1978. Dopodiché si trasferisce a Bologna dove frequenta l’istituto superiore di educazione fisica. Ha avuto una importante relazione con Heather Crane, madre dei suoi tre figli (Savannah Sky, Jenna Bleu e Francesco Luce). A partire dal 1979, pratica windsurf diventandone uno dei maggiori protagonisti molto rapidamente.

Ha gareggiato, nell’arco della sua carriera, in sei campionati mondiali e due campionati europei. Ha praticato pure base jumping, sci, snowboard e wakeboard. Nel 1991 vince il campionato italiano di vela, conquistando un grandioso secondo posto nel mondiale della suddetta categoria. Tornando alla sua vita privata, utilizzò una casa “galleggiante” per mostrarla in un documentario, The smile of the Medusa. Ed a pensarci bene, fu l’inizio del suo calvario.

Chico Forti tra passato e presente: cosa gli è capitato

Il 15 febbraio 1998, Dale Pike – figlio di Anthony Pike dal quale Chico Forti stava acquistando il Pikes Hotel, venne assassinato sulla spiaggia di Sewer Beach a Miami. E così l’imprenditore italiano viene due anni dopo accusato di essere parte integrante di quanto accaduto a Pike; un omicidio commesso mentre stava venendo effettuato un altro crimine, quello di una truffa.

Nel 2000 proprio Chico viene condannato all’ergastolo senza libertà condizionale. Sulla vicenda si sono espressi in tantissimi; chi in positivo, come il cantante Enrico Ruggieri e la redazione Le Iene, e chi in negativo. Ciò che è certo, comunque, è che l’ex sportivo merita ampiamente di tornare in Italia.

In tal senso, il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio negli scorsi mesi ha annunciato che il governatore della Florida Ron De Santis ha accolto con riserva l’istanza che permette a Forti di avvalersi della possibilità di essere trasferito e scontare la pena in Italia. Una chance che non gli permette di rifarsi una vita, ma di poter tornare nel luogo in cui è nato sì.