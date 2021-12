Paola Perego, solo la sua semplicità poteva svelare il dubbio che più affligge gli spettatori di Forum

Ci ha pensato però la bella Paola, con la sincerità di sempre, a fugare i dubbi su uno dei dubbi più grandi dei telespettatori

A 55 anni, Paola Perego continua a essere una donna molto affascinante. Con quel fisico statuario non poteva non iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella. Una bellezza che ha mantenuto con il passare degli anni. Sempre molto diretta e schietta. Questa volta ci svela un segreto su uno dei suoi programmi di maggiore successo.

La carriera di Paola Perego

La ricordiamo in numerosi programmi di grandi successo nella televisione italiana. Prima nelle televisioni locali. Ma, non molto tempo dopo, anche sulle reti con l’audience maggiore.

Il salto di qualità all’inizio degli anni ’90, con l’approdo a Telemontecarlo. Ma la carriera è lunghissima e si snoda tra RAI e Mediaset. Alcuni programmi di enorme successo sono: “Mezzogiorno in famiglia”, “Al posto tuo”, “Buona domenica” e il reality “La fattoria”. Ma per anni Paola Perego conduce Forum, programma mattutino molto seguito.

Il primo marito della Perego fu il calciatore Andrea Carnevale, da lei conosciuto a metà degli anni ottanta: la coppia ha avuto due figli (Giulia e Riccardo), ma nel 1997 la Perego chiese il divorzio. Dopo dieci anni di fidanzamento, il 25 settembre 2011 Paola Perego si è sposata con il suo compagno e agente Lucio Presta.

La rivelazione su Forum

Sappiamo bene che, tra i tanti programmi di grande successo condotti da Paola Perego, quello a cui lega maggiormente il nome è probabilmente Forum. Il programma Mediaset che porta in una finta aula di tribunale casi assurdi e controversi.

Da sempre si dibatte sulla veridicità delle storie. In tanti sostengono che si tratti di storie inventate e interpretate da attori. Nessuno ha mai fatto chiarezza. Ci ha pensato però la bella Paola, con la sincerità di sempre, a fugare i dubbi.

Lo ha fatto con un commento sui social: “Attori mai ma persone che avevano vissuto la stessa situazione descritta nella lettera dello spettatore quando non se la sentiva di mostrarsi davanti alle telecamere”. Ecco svelato, finalmente, il mistero.