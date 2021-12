Sabrina Ferilli: “Non ho avuto paura per la mia carriera ma per la mia incolumità”

L’amata attrice Sabrina Ferilli lascia tutti a bocca aperta con una rivelazione inaspettata. Si è trovata costretta a fare una denuncia per stalking. Pensava inizialmente fosse un fans..invece la situazione è degenerata

Sabrina Ferilli, nata a Roma il 28 Giugno 1964, è un’attrice doppiatrice e conduttrice. Conosciuta oltre che per la sua inestimabile bravura anche per la sua simpatia e bellezza.

Cresciuta nella zona di Fiano romano, la giovane Sabrina Ferilli consegue il diploma al Liceo Orazio di Roma, provando poi ad entrare al Centro sperimentale di cinematografia senza alcun successo.

Decide di intraprendere la carriera di attrice, iniziando a recitare in piccole parti ed in film di minor pregio. Nel 1988 esordisce quindi sul piccolo schermo, prendendo parte ad alcune serie tv che le hanno dato la visibilità di cui aveva bisogno per poi prendere parte a quelli che saranno i film più importanti del cinema italiano. Durante la sua carriera ha la grande opportunità di lavorare al fianco di alcuni miti della televisione italiana come Christian De Sica, Massimo Ghini e Ricky Memphis.

Dal 2003 al 2005 è stata sposata con l’avvocato Andrea Perone e dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo.

La paura dell’attrice

L’attrice romana ha dovuto affrontare un problema non da poco, che l’ha fatta sentire in pericolo per la sua vita. Ebbene si, la nostra amata Sabrina Ferilli durante un’intervista ha rivelato di avere avuto paura, non per la usa carriera bensì per la sua incolumità.

Infatti da qualche anno l’attrice ha dovuto iniziare a combattere con uno stalker, che inizialmente sembrava solo un’ammiratore, ma con il passare del tempo ha iniziato ad inviarle regali e messaggi in modo insistente.

Questo soggetto purtroppo sa molto dell’attrice, tanto da presentarsi sotto casa, proprio come dichiara la Ferilli: “Mi aspetta sotto casa, compare ad ogni ora”. La situazione che va avanti ormai da 5 anni è arrivata al capolinea, infatti Sabrina Ferilli è ricorsa ai magistrati, chiedendo esplicitamente di controllare ogni singolo movimento dello stalker.

Fino ad oggi non ci sono state aggressioni verbali o fisiche, ma l’attrice giustamente ha paura che possa succedere, e decide quindi di denunciare il soggetto che non può ne avvicinarsi e tantomeno seguirla.