Elisa Isoardi, le molestie negli studi Rai: un’ossessione terminata con la denuncia per stalking

Era cominciato come un corteggiamento innocente ma è degenerato in una serie di imbarazzanti molestie. In uno studio Rai l’episodio che ha fatto traboccare il vaso. Così è partita la denuncia.

Elisa Isoardi porta nei lineamenti e nel suo carattere brusco e forte le tracce della sua origine cuneese. Gente silenziosa e concreta, tranquilla, ma che non si ferma di fronte alle difficoltà. Così è Elisa Isoardi, determinata e paziente, nata appunto in provincia di Cuneo nel 1982. E così si è fatta strada nel mondo della televisione, di cui è apprezzata e ammirata conduttrice.

Tutto comincia quasi per scherzo nel 2000, quando Elisa partecipa alle selezioni regionali di Miss Cinema. Conquista la fascia di Miss Valle d’Aosta e poi, a furor di giuria, il titolo nazionale. Da lì la sua carriera si muove solo in crescendo.

Tra il 2007 e il 2008 conduce “Effetto sabato” su Raiuno. Dal 2008 comincia il suo ideale duello con Antonella Clerici, alla guida di “La prova del cuoco”. Sostituita la Clerici una prima volta nel 2008, la Isoardi prende altre strade nel 2010. Tornerà a “La prova del cuoco” nel 2018, ancora una volta per sostituire la Clerici. Corsi e ricorsi della vita e della televisione.

Nel 2015 la Isoardi diventa, involontariamente, nota per il suo legame affettivo con “Il Capitano” Matteo Salvini, che da lì a poco diventerà Ministro dell’Interno. Sarà una relazione combattuta: le sue rivali sono innumerevoli: pizzette, tartine, fette di pane e nutella, e in generale l’attenzione spasmodica del suo fidanzato per i social, da cui conduce la sua battaglia politica di uomo dai gusti semplici, “uno di noi”. Ma presto non più di lei, che nel 2018 lo lascia. E lo fa ovviamente con un post su Instagram, più che altro per ottenere la piena attenzione del socialissimo fidanzato.

Nel frattempo, nella vita reale, la Isoardi è da anni prima corteggiata, poi insidiata e infine tormentata da un altro uomo, un napoletano. L’uomo comincia il suo corteggiamento in modo ironico e paradossale, inviandole equazioni dalle quali il calcolo matematico razionalistico dovrebbe derivare l’inevitabilità di un loro rapporto sentimentale. Per quanto originale e sicuramente simpatico, l’espediente non incanta la Isoardi che mantiene fermo il suo rifiuto.

Nemmeno la relazione della desiderata Elisa con quello che è diventato un, seppur distratto, Ministro dell’Interno che sfoggia quotidianamente divise che dovrebbero indurre alla prudenza, induce lo spasimante partenopeo a miti consigli.

Un giorno che Elisa si trova proprio a Napoli a fare shopping, l’uomo si manifesta nello stesso negozio, fingendo di essere il suo compagno. La scena degna di una commedia degli equivoci irrita profondamente la Isoardi e arma la sua determinazione a mettere uno stop definitivo alla vicenda.

Un epilogo drammatico negli studi Rai

Ma un giorno, proprio mentre Elisa sta registrando per la Rai, negli studi arriva un pacco anonimo, che crea panico. E’ una bomba? Dopo l’iniziale allarme terroristico il pacco viene aperto dalla polizia, che scopre al suo interno un costosissimo anello di fidanzamento.

Stavolta la misura è colma. La forza dell’amore, che quasi tutto può, non evita all’uomo la denuncia per stalking.

Non resta che augurare a Elisa il successo nella vita sentimentale che per ora le è mancato. Un campo in cui la determinazione cuneese non pare avere prodotto ancora risultati di rilievo.