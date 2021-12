Marta Flavi, l’assenza che non riesce ad accettare | Un dolore troppo grande

Marta Flavi non ha mai amato parlare davanti alle telecamere della sua vita privata, nemmeno in merito al matrimonio passato con Maurizio Costanzo, che aveva riempito le pagine di cronaca rosa. Ma c’è un lutto che l’ha segnata ancora oggi profondamente.

Accettare la perdita di una persona amata non è mai semplice proprio perché una tragedia di questo tipo lascia un vuoto difficile da colmare. Anzi, spesso la sensazione non riesce a essere attutita nemmeno se si può contare su un affetto sincero che possa fare da sostegno. Ne sa qualcosa Marta Flavi, che ha faticato ad accettare la scomparsa di un suo caro, a cui era davvero legatissima.

Come ha confessato la stessa conduttrice di “Agenzia Matrimoniale”, c’è stato un periodo in cui lei ha pensato che la tragedia non fosse mai successa.

Marta Flavi e una perdita difficile da accettare

Marta Flavi, al pari di molte altre figlie femmine, aveva un affetto quasi viscerale per il papà. Proprio per questo ha sofferto terribilmente quando lui è scomparso, nonostante la tragedia risalga ormai a diversi anni fa. Non solo, lei ha tentato di fingere che lui fosse ancora vivo pensando che così il dolore potesse essere meno forte.

L’aiuto del suo compagno, entrato nella sua vita in punta di piedi e in un periodo in cui lei non sembrava più credere nell’amore, l’ha aiutata a superare meglio il lutto. Lei sta ancora male per questo, ma riesce a gestire meglio il suo stato d’animo: “Pensavo che non mi sarei più innamorata – aveva raccontato a Caterina Balivo, ospite di ‘Vieni da me’ -. Ma vorrei dire a tutte le persone che sono sole di non smettere di sperare perché prima o poi succede il miracolo: si trova l’uomo giusto”.