Per lanciare il suo messaggio sui social, il presidente della Regione Lazio usa il volto di un attore, che non è suo fratello Luca

Tre volte. Non sono poche. Ma, per molti, sono necessarie. Anche per gli esperti, per poter effettivamente definire soddisfacente lo status di una persona. Del resto, tre è il numero perfetto. La pensa così anche Nicola Zingaretti, già segretario nazionale del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio. Non ha difficoltà anche a sostenerlo sul proprio profilo Instagram.

Nicola Zingaretti: vita personale e politica

Dal 12 marzo 2013 è presidente della regione Lazio ed è stato segretario del Partito Democratico dal 17 marzo 2019 al 14 marzo 2021.

È stato segretario nazionale della Sinistra giovanile dal 1992 al 1995, presidente dell’Unione Internazionale della Gioventù Socialista dal 1995 al 1997, europarlamentare al Parlamento europeo dal 2004 al 2008, e infine presidente della provincia di Roma dal 28 aprile 2008 al 29 dicembre 2012.

Zingaretti è considerato un socialdemocratico e uno dei membri più in vista della sinistra del partito. Inoltre, è il presidente della Regione Lazio più longevo nonché il primo a essere stato rieletto dopo il primo mandato.

Come è noto, è il fratello di Luca Zingaretti, celebre attore, noto soprattutto per il ruolo del commissario Montalbano, nato dalla penna del grande Andrea Camilleri.

Tre volte

Per lanciare il suo messaggio, però, Nicola Zingaretti sceglie un altro attore. Altrettanto iconico nel panorama cinematografico italiano. Il grande Carlo Verdone. Il presidente della Giunta Regionale del Lazio, sul proprio profilo Instagram, pubblica uno stralcio di uno dei tanti film di successo di Verdone.

In questo frammento, l’attore romano dice, con sguardo ammiccannte “tre volte”. A cosa si riferisce? No, non è una scena di “Viaggi di nozze”, in cui, insieme a Claudia Gerini, si avventurava in dinamiche sessuali strane.

Nicola Zingaretti usa il video per sollecitare la campagna vaccinale contro il Covid-19. Per incoraggiare tutti a ricevere la terza dose del vaccino. Un modo simpatico di esortare la popolazione, per tentare di uscire dall’incubo in cui siamo piombati a partire dall’inizio del 2020.