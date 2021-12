Pierpaolo Sileri, il dibattito shock sui vaccini: la domanda del collega imbarazza il sottosegretario

Pierpaolo Sileri ha avuto un dibattito molto importante in diretta nazionale che riguarda il vaccino e i minorenni. Il confronto è avvenuto con Giovanni Frajese.

Pierpaolo Sileri è un volto noto della politica molto conosciuto da chi si interessa delle questioni riguardanti i temi più attuali d’Italia. E’ nato a Roma il 25 agosto 1972 ed è anche un chirurgo. l’1 marzo scorso è stato nominato sottosegretario di stato al ministero della salute nel governo Draghi.

Ancor prima di iniziare la sua carriera, si laurea con lode in medicina e chirurgia nel 1998 all’università degli studi di Roma. In seguito si specializza in chirurgia nel 2004 e agguanta un dottorato di ricerca in robotica nel 2005. In Gran Bretagna lavora come chirurgo tra il 2003 ed il 2005; ha contribuito inoltre a 184 pubblicazioni scientifiche.

Risultati straordinari che lo hanno reso uno degli specialisti più importanti degli ultimi anni in ambito internazionale. Come detto, adesso si occupa principalmente di politica e spesso partecipa come ospite di svariati programmi televisivi che si occupano di attualità e che, spesso, creano non pochi dibattiti; come a L’aria che tira dove di recente è stato discusso il tema vaccini anti Covid-19.

Giovanni Frajese risponde a Sileri: “Il vaccino è sperimentale”

In una puntata de L’aria che tira su La7, programma che tratta temi di rilevanza nazionale, c’è stata un’importante discussione fra l’endocrinologo Giovanni Frajese e il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. La conduttrice Myrta Merlino ha chiesto a Frajese se aveva fatto vaccinare sua figlia, con tanto di affermazione negativa sia sul presente che sul futuro prossimo.

E poi gli ha domandato se il vaccino anti Covid-19, tra i 5 e gli 11 anni, è da considerarsi sperimentale. A questa importante questione ha risposto Sileri dicendo che il vaccino non è affatto sperimentale, come dimostrano i dati e considerando che è stato approvato in tutto il mondo.

Frajese ha subito replicato dicendo che nel 2024 terminerà il trial clinico di tale vaccino, quindi proprio per questo è da considerarsi sperimentale. Un botta e risposta che riguarda un tema tanto delicato quanto importante per milioni di famiglie in tutto il mondo, in attesa di sviluppi futuri.

Prima dell’intervento “documentato” dell’endocrinologo, amico tra l’altro di Sileri, lo stesso aveva appena affermato: “..è una bugia, il vaccino per i bambini non è sperimentale!..”. Visibilmente imbarazzato, il sottosegretario ha poi cambiato argomento…