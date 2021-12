Cicciolina è rimasta in mutande e adesso vende pure quelle | Ilona Staller in bancarotta

Lontani i tempi del successo nel porno, tagliato e pignorato il vitalizio da parlamentare. Ilona Staller non ha più soldi e adesso vende tutto. Anche la biancheria intima.

Ilona Staller è stata una delle più popolari star del porno italiano, e non solo. Nasce a Budapest nel 1951 e qui viene scoperta da Gianni Schicchi, leggendario talent scout del porno, scomparso nel 2012 per una misteriosa malattia.

Molto si è chiacchierato del passato ungherese della Staller, nata in una famiglia di alti funzionari e ben introdotta nei circoli del locale partito comunista al potere. Ilona Staller è una delle ragazze più affascinanti del paese. Entra subito tra le prime 20 top model e viene incoronata Miss Ungheria.

Si narra anche di un suo esordio professionale come Mata Hari. Una spia, insomma, che usa il sesso per carpire segreti a illustri visitatori. Un ruolo nei servizi piuttosto collaudato nell’Europa oltre la cortina di ferro.

Se il suo passato di sexy spia non risulta confermato, documentatissima è invece la sua carriera “artistica”. Dal 1974 è in Italia, dove conduce insieme a Schicchi una leggendaria trasmissione radiofonica in cui inventa il termine “cicciolino” per i suoi interlocutori. Il nome diventerà suo grazie a Maurizio Costanzo, che la lancia verso il grande pubblico con un’intervista.

Cicciolina esordisce nel cinema con un soft porno che si rivelerà un totale fallimento. Il suo pubblico vuole molto di più e presto lo ottiene, grazie alla cooperazione del volonteroso Schicchi che ne fa la prima pornostar di massa. Ma non è ancora abbastanza.

Spinta dal vulcanico Schicchi, Cicciolina entra anche in politica. Fonda entra in parlamento nel 1987 a furor di popolo grazie alla cooperazione con Marco Pannella, che vede in lei la possibilità dell’ennesima operazione “scandalosa”, ma dovrà presto pentirsi dell’idea. Cicciolina è ingovernabile. Toccato l’apice del successo, comincia la parabola discendente dell’attrice. Matrimoni falliti, figli contesi, improbabili e falliti ritorni nell’agone politico.

Ilona Staller è in bancarotta

Lontani i tempi dei suoi successi, una vita burrascosa alle spalle, oggi Ilona Staller è in bancarotta. Ha messo all’asta il vestito tricolore del suo esordio politico, del valore secondo lei di un milione di euro, la casa, il pianoforte e persino la sua biancheria intima.

Cicciolina è una 70enne molto in forma. Ma in seguito alla maternità ha cambiato completamente vita. Nonostante le difficoltà economiche e il proverbiale talento per stupire, non è in vista un suo ritorno nella sezione “grannies”.