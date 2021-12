Dado, il comico di Colorado, preso a pugni dall’ex della figlia. Ma l’indagato è lui

Dado, il comico di Colorado con la perenne camicia maculata, è stato aggredito violentemente dal fidanzato della figlia minorenne. Terrorizzato, ora si ritrova anche ad essere indagato.

Gabriele Pellegrini (questo è il vero nome di Dado) nasce a Roma nel 1973.

Si fa notare come cabarettista al Maurizio Costanzo show, per poi passare ai blasonati cabaret televisivi come Zelig e Colorado.

Ha pubblicato anche due album di rock demenziale con il suo gruppo, Dado e le Pastine in Brothers.

Vicino al Movimento Cinque Stelle, in passato ha anche collaborato con Michele Santoro per la sua trasmissione di approfondimento Servizio Pubblico.

Leggi anche>>> Pino Campagna svela il misterioso personaggio protagonista di Zelig per anni | nessuno se…

La famiglia e le passioni di Dado

Gabriele è sposato con Alessia Tulipani, con cui ha avuto due figli Alice e Lucas, così chiamato in onore di George Lucas, il regista di Star Wars, di cui Dado è un grande fan.

La moglie non condivide con il marito la passione per lo spettacolo, si sa solo che ama le tartarughe e che è stata lei a regalare al marito la camicia maculata che è diventata il suo marchio di fabbrica.

In passato Dado ha praticato sport a livello agonistico, infatti oltre a praticare karate ed essersi cimentato in varie discipline dell’atletica leggera, nel 1987 ha vinto i Campionati Italiani giovanili di lancio del disco.

Leggi anche>>> Il dramma dell’ex comico di Zelig: “Costretto a vivere in auto”

L’aggressione

Quando la figlia Alice era ancora quindicenne, Dado denunciò l’ex della ragazza che, a suo dire, lo avrebbe mandato all’ospedale con il naso rotto, oltre ad aver tentato di investirlo.

Secondo la sua versione, il ragazzo, all’epoca dei fatti ancora minorenne, perseguitava la figlia. Nove furono le denunce presentate ai carabinieri, corroborate anche da delle registrazioni audio.

Leggi anche>>> Tommaso Zorzi aggredito verbalmente e fisicamente in strada – VIDEO

La storia, però , non è affatto conclusa, anzi.

I legali del ragazzo hanno proceduto nei confronti del cabarettista per diffamazione.

C’è da precisare che, le forze dell’ordine, nonostante le indagini, non sono riuscite a trovare prove di quanto asserito dal comico.

Pellegrini, tra le altre cose, aveva accusato Federico Molteni, questo il nome del ragazzo, di essere legato al clan dei Casamonica.

Ora ad essere indagato, per diffamazione, è Dado.

La sentenza, ovviamente, spetterà ai giudici.