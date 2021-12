Fedez e le ragioni del divorzio: finalmente il popolare rapper racconta la sua verità

Non si può dire che Fedez sia avaro di dichiarazioni al pubblico, ma c’è un settore della sua vita di cui non ha mai parlato volentieri. Finalmente un’intervista fa chiarezza.

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia è uno dei più popolari influencer italiani, oltre che un rapper che ha dato al suo pubblico numerosi dischi di successo, sia da solo sia in collaborazione con artisti-amici con cui ha formato una importante “scuderia”. Primi fra tutti J-Ax e Rovazzi.

Nella sua vita privata, è noto il suo legame con Chiara Ferragni, fashion influencer che ha influenzato non poco anche lui, trasformandone radicalmente il personaggio. Da ruvido rapper con qualche velleità di artista “maledetto” a attivista civile e sociale, impegnato in politica, attivo sul fronte dei diritti.

Grazie a Chiara, Federico ha anche notevolmente cambiato il suo look, anche se non è esattamente certo che il cambiamento abbia portato risultati notevoli nel campo del buon gusto. Il personaggio di partenza non era semplicissimo da “lavorare” dal punto di vista dello stile e il risultato ha talvolta creato sarcasmo e polemiche tra i numerosissimi follower della coppia più social d’Italia.

L’ultima creazione dei due è lo show “The Ferragnez”. Molto atteso dal pubblico, non si può dire che abbia fatto sensazione tra gli spettatori. Scorrendo i social è molto più facile trovare meme ironici o stroncature totali che non manifestazioni di simpatia e di apprezzamento. Non sappiamo ancora se il numero degli spettatori abbia soddisfatto le attese. Ma il successo di critica non è stato entusiasmante.

Anche sul rapporto di coppia Federico-Chiara, nonostante le numerosissime foto con cui i due inondano i social (sia con figlio che senza) è nato recentemente qualche dubbio. Confermato dal fatto che i due sarebbero in terapia di coppia. Ma per quanto problematico il rapporto tra i Ferragnez possa essere, c’è un campo in cui le relazioni di Fedez sono state ancora più burrascose: quello musicale. Dopo molti anni di collaborazioni e di successi con J-Ax prima e poi anche con Rovazzi, la squadra di Fedez si è dissolta in una tempesta di livore incrociato, e ognuno se ne è andato per la sua strada.

La verità di Fedez sulla rottura con J-Ax e Rovazzi.

Per lungo tempo Fedez ha tenuto una rigorosa consegna del silenzio, rifiutando di rispondere alle domande dei giornali. Ma nel corso di un’intervista con Marco Montemagno, Federico ha finalmente chiarito le ragioni del triplo divorzio.

“Non riesco a vivere le relazioni in maniera artefatta. Ho fatto l’errore di mischiare l’affettività al lavoro”. E quando qualcosa, dal punto di vista affettivo, si è rotto, Fedez non è riuscito più a recitare la parte del separato in casa nemmeno nel rapporto di lavoro. È saltato anche quello. “Ho sempre avuto io in mano le redini della società. Abbiamo fatto delle buone cose dal punto di vista discografico, anche se non dal punto di vista musicale”. Onesto. Come onesta è stata la decisione di separarsi.

Stringendo in mano le sue redini, Fedez ha detto stop. Sodalizio finito.

Leggendo con attenzione le dichiarazioni del rapper, è evidente che la prospettiva di un ritorno insieme “artistico” dipende dalla rinascita del rapporto affettivo tra i tre.

Sono cose che succedono raramente tra le coppie. Figuriamoci tra i terzetti.