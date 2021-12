Floriana del Grande Fratello e la tragica vicenda del figlio: “È stato picchiato per tre anni…”

Floriana Secondi, la vincitrice del Grande Fratello 3, ormai quasi vent’anni fa ha rivelato in un’intervista la drammatica vicenda di abusi subiti dal figlio. Ecco quello che è successo.

Il Grande Fratello è da sempre una vetrina per tutti coloro che ambiscono ad emergere dall’anonimato alla ricerca di una nuova vita, magari nel mondo dello spettacolo. Tra quelli che ce l’hanno fatta ci sono: Pietro Taricone (purtroppo venuto a mancare in un incidente), Luca Argentero, Eleonora Daniele, Flavio Montrucchio, Ilenia Pastorelli, Laura Torrisi, tutti diventati attori o conduttori di grande e medio successo.

Altri si sono riciclati come partecipanti a reality seriali, tra cui Jonathan Kashanian.

E poi ce n’è una nutrita fetta di concorrenti che, passata l’effimera notorietà, sono rientrati nell’oblio delle loro vite normali. Il che non è una sconfitta di default. È sicuramente intelligente comprendere di non essere in possesso di quel talento e/o carisma necessario per essere un personaggio pubblico a qualsiasi titolo.

Floriana, vincitrice del GF 3

A quest’ultima categoria appartiene Floriana Secondi, che uscì vincitrice dalla Casa nel 2003. Personaggio, certo, ma divisivo, dopo il periodo delle ospitate urbi et orbi è ritornata ad occuparsi di cose ordinarie.

Oggi infatti fa la commerciante, ha in gestione alcuni stabilimenti balneari e quando capita, fa delle ospitate in Tv.

Ed è proprio durante una di queste, a Storie italiane, condotta da un’altra ex gieffina doc, Eleonora Daniele, che ha narrato, a cuore aperto, la terribile vicenda di cui è stato protagonista suo figlio Domiziano.

Quando era ancora alla scuola primaria, il bambino è stato vittima di bullismo. Per tre anni il bambino è stato picchiato a scuola da un gruppo di coetanei. Tutto questo avveniva mentre le insegnanti non erano presenti e all’insaputa della mamma.

Quando, finalmente, la vicenda venne a galla, il bambino era al limite. Floriana decise quindi di fargli cambiare scuola.

Il bullismo, purtroppo, è un fenomeno diffuso nelle scuole. I bulli, in genere, sono ragazzi che hanno interiorizzato atteggiamenti aggressivi e vivono un clima familiare poco affettivo, instabile/incoerente e permissivo dal punto di vista educativo.

Importante in questi casi è intervenire prima possibile evitando che la situazione degeneri.