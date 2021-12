Gerry Scotti: il figlio del popolare conduttore è la sua fotocopia..in tutto e per tutto

Gerry Scotti, storico conduttore televisivo, colui che lo stesso Mike Bongiorno indicò come suo erede, ha un figlio che lo sta rendendo orgoglioso grazie alla sua attività e non solo…

Gerry Scotti ha avuto successo in tutto, sin dagli inizi della sua carriera, iniziata qualcosa come quarant’anni fa.

Ha iniziato come dj nelle radio locali lombarde per poi approdare a Radio Deejay. Da lì il passo per arrivare in televisione è stato breve. I primi programmi che ha condotto erano legati al mondo musicale, ma pian piano gli vennero affidate conduzioni di tutti i generi.

Nel suo curriculum compaiono quiz, varietà del sabato sera, talent show, contenitori domenicali, ha anche recitato in sit-com e fiction televisive.

Insomma, una vera macchina da guerra!

Leggi anche -> Gerry Scotti: il motivo per cui tiene nascosta la sua compagna| La rivelazione dopo…

Un figlio di cui andare fieri

Gerry è stato sposato con Patrizia Grosso che gli ha dato il suo unico figlio Edoardo.

Edoardo lavora nello spettacolo come il padre e, come è logico, è probabile che, perlomeno all’inizio, si sia giovato di avere un cognome così famoso.

Il ragazzo, però, non ha la pretesa di diventare conduttore, infatti la sua carriera se la sta costruendo dietro le quinte.

Leggi anche -> Gerry Scotti, il suo rimpianto più grande riguardo alla famiglia: “li ho delusi”

Nato nel 1992, si è laureato alla Cattolica a Milano e ha proseguito il suo percorso di studi negli Stati Uniti, per studiare regia.

Grazie al padre ha avuto un ruolo da inviato nello Show dei Record, suscitando un vespaio di polemiche in quanto presunto “raccomandato”.

Oggi però è tornato alla sua passione, la regia.

Leggi anche -> Gerry Scotti, il dramma della malattia che lo ha costretto in ospedale | Salvo…

Durante il lockdown Edoardo ha reso nonno Gerry che è impazzito di gioia ed è innamorato di Virginia, la sua nipotina.

L’unico cruccio che ha nonno Gerry è quello di esserlo di un singolo nipote. Lui è stato figlio unico, così come Edoardo e pertanto spera che questo circolo si interrompa.

Certo, bisognerà che anche la nuora sia d’accordo…