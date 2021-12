Matteo Bassetti: affrontare l’Omicron con una soluzione più drastica e radicale | Vediamo quale

Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, propone una soluzione radicale per imporre il vaccino anti-Covid.

Anche in queste festività natalizia il Covid non lascerà in pace il nostro Paese, così come gran parte delle nazioni estere. In vista delle varie ricorrenze, e in particolar modo del Capodanno, le varie città stanno imponendo nuove restrizioni per cercare di contenere il virus e di non farlo circolare e proliferare ulteriormente.

Con il dilagare della variante Omicron, il Governo vuole correre ai ripari e prossimo 23 dicembre ci sarà una cabina di regia per studiare nuove misure da attuare quanto prima. Tra queste ci sarebbe anche quella del tampone obbligatorio per gli eventi anche se si è possessori di Green Pass.

Quello dei vaccini è infatti un problema ancora serio in Italia, con una buona fetta della popolazione a cui ancora non è stata immunizzata principalmente per scelte personali. C’è chi invoca anche l’obbligo vaccinale, e tra questi c’è anche Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Ai microfoni di In Onda su La7, il dottore ha anche parlato di un possibile vaccino obbligatorio per gli Over 40; magari da somministrare in questo periodo natalizio così da utilizzare come hub le scuole senza studenti.

Covid, Matteo Bassetti e le sanzioni ai non vaccinati

Matteo Bassetti ha anche alzato i toni della discussione, propone una soluzione drastica e radicale: ovvero sanzionare chiunque non abbia il vaccino. “Dal 10 gennaio chi non è vaccinato dovrebbe essere sottoposto a una sanzione. A gennaio potrebbe esserci una quinta ondata con la ripresa delle scuole, e non possiamo permettercelo. Ci sono 6 milioni di persone non vaccinate e tantissime altre che non hanno ancora ricevuto la terza dose”. Ha dichiarato il dottore genovese.

L’infettivologo ha poi ribadito come la nuova variante del Covid Omicron circoli maggiormente tra le persone senza vaccino: “La variante Omicron corre maggiormente dove c’è meno copertura vaccinale. Con le tre dosi si è protetti completamente. È la ragione per cui credo che sia molto urgente provvedere a delle misure, che probabilmente non sono quelle che abbiamo preso fino a oggi”.