Samantha De Grenet, sottoposta ad un intervento chirurgico ora si gode il riposo a casa

Ma cosa è successo? Proviamo a capire qualcosa in più su uno degli ultimi post della bella showgirl 51enne

Qualche settimana fa abbiamo scoperto la sua forte passione per il padel. Samantha De Grenet è una splendida 51enne. Si tiene in formissima. Anche attraverso un’attività fisica continua. Questa volta, però, le sue condizioni fisiche sono precarie. Tanto da aver dovuto ricorrere a un intervento chirurgico. Ecco come sta.

La carriera di Samantha De Grenet

In tv fin da giovanisssima. Anche se da un po’ di tempo è meno presente sugli schermi televisivi. Nata a Roma da famiglia aristocratica franconapoletana. Le nobili origini non le impediscono di coltivare le proprie passioni. Che sono quelle della moda e dello spettacolo. Gli esordi, agli inizi degli anni ’90 sono infatti come modella. Del resto, con quel fisico da urlo, Samantha riscuote tantissimo successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Samantha de Grenet, ringrazia sui social la persona a cui tiene di più nella sua vita | Chi è

Negli anni, poi, arrivano le conduzioni vere e proprie. Da “8 mm” a “Bazar”. Co-conduttrice della celebre trasmissione “Tappeto volante” su Telemontecarlo. Come detto, negli ultimi anni ha lavorato un po’ meno e si è dedicata maggiormente alla partecipazione ai reality show. Nel 2004 è concorrente de “La Talpa”, mentre nel 2020-2021 del “Grande Fratello Vip”.

Samantha operata

Una vita sentimentale piuttosto intensa per Samantha. Sposata a 20 anni, divorzia. Poi rimane legata per circa due anni al celebre regista Leonardo Pieraccioni. Per lei relazioni anche con l’ex bomber Pippo Inzaghi e con il noto imprenditore Alessandro Benetton.

Si è sposata a Terni il 1º luglio 2005 con l’ingegnere Luca Barbato, dal quale si è separata un anno più tardi, dopo aver avuto da lui un figlio, Brando. Nel 2014 dichiara di essere ritornata insieme a suo marito, padre di suo figlio. Nel 2015 lo ha risposato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Samanta de Grenet confessa di non poterne più fare a meno: A me piace anche guardare

Attraverso il proprio profilo Instagram, Samantha De Grenet ci informa di essersi sottoposta a un intervento chirurgico. La vediamo sul letto, con la gamba destra ingessata. Tra i tanti commenti di incoraggiamento, scorgiamo quelli di Pamela Camassa, ma anche di Hellen Hidding e Adua Del Vesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Samanta de Grenet sconvolge i followers. Mezza nuda dichiara: “Erano anni che non lo facevo”

Ma cosa è successo? Samantha non lo spiega: “Che barba, che noia, che barba…😘 Che poi in realtà a casetta io sto tanto bene!!!”. Beh, qualsiasi cosa sia accaduta, e qualsiasi sia il motivo dell’intervento, siamo felici che ora la bella Samantha stia meglio.