Jalisse, la loro battaglia senza fine per tornare sul palco dell’Ariston | Com’è finita?

Per 25 anni e con 25 brani diversi hanno provato a tornare sul palco dell’Ariston. Senza mai riuscirci. E quest’anno?

Non ci stanno a essere definiti le meteore per eccellenza. Nelle ultime settimane hanno ingaggiato una vera e propria lotta con l’organizzazione e al direzione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando, ovviamente, dei Jalisse.

Il successo nel 1997

Eppure proprio al palco dell’Ariston devono la loro popolarità, che, nonostante siano passati tanti anni, viene ancora ricordata. I Jalisse sono un duo musicale italiano, composto dai coniugi Fabio Ricci (Roma, 5 settembre 1965) e Alessandra Drusian (Oderzo, 18 maggio 1969).

Nel 1997 hanno vinto il Festival di Sanremo, nella categoria Big, con il brano Fiumi di parole ed hanno partecipato con esso all’Eurovision Song Contest a Dublino, classificandosi al 4º posto. Da quel momento non hanno più combinato tantissimo sotto il profilo artistico.

Eppure sono rimasti nell’immaginario collettivo. Sebbene siano trascorsi tantissimi anni.

La battaglia di queste settimane

In questo periodo il duo ha sbottato. Per 25 anni e con 25 brani diversi hanno provato a tornare sul palco dell’Ariston. Senza mai riuscirci. Hanno affidato il loro sfogo ai social e hanno raccolto tantissima solidarietà, tantissimo sostegno.

Addirittura, in queste settimane, qualcuno ha scritto articoli dal titolo “Chi ha paura dei Jalisse?”. Persino il conduttore e direttore artistico, Amadeus, ha dovuto rintuzzare gli attacchi: “Non ho nulla contro i Jalisse” ha detto in una conferenza stampa.

Commentando, però, l’ennesima esclusione del duo. Che tramite il proprio profilo Instagram, ringrazia i tantissimi followers per il sostegno. Ci riproveranno il prossimo anno?