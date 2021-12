Nara-Icardi, nuova rivelazione sul triangolo amoroso: “tutta colpa dell’Agua de Tanga”

Nuove incredibili rivelazioni su China Suarez e Mauro Icardi. Questa volta centrerebbe un incantesimo.

La telenovela riguardante il triangolo amoroso Mauro Icardi, Wanda Nara e China Suarez ha infiammato il gossip negli scorsi mesi. Tra incontri segreti in albergo (finiti con un flop), post Instagram al veleno, fughe e “rincorse romantiche”, la coppia formata dall’attaccante del PSG e la bella bionda argentina ha sventato un divorzio che era stato anche già messo nero su bianco dagli avvocati.

Ora Maurito e Wanda appaiono più infuocati che mai sui social, con foto che non lasciano dubbi sulla loro ritrovata passione. Ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, e una nuova rivelazione potrebbe far traballare nuovamente il loro rapporto.

China Suarez, la donna che ha fatto perdere la testa ad Icardi, avrebbe infatti fatto un “incantesimo” all’ex capitano dell’Inter che sarebbe stato il punto di partenza del quasi tradimento a Wanda Nara. Si tinge così di un nuovo retroscena da soap opera la vicenda del trio argentino, con questo risvolto al limite dell’incredibile e dell’assurdo.

China Suarez e l’incantesimo per far innamorare Icardi

A rivelare questo surreale incantesimo d’amore, come riportato da Fanpage, è stato un influencer argentino, Mariano De La Canal, che ha dichiarato come China Suarez abbia fatto bere a Icardi una “pozione” ottenuta tramite un rito magico che avrebbe fatto cadere il calciatore ai suoi piedi.

Attraverso il suo profilo Instagram, l’influencer ha anche spiegato come si prepara questo fantomatico infuso chiamato Agua de Tanga: “L’idea è quella di far giacere lo slip in una ciotola con dell’acqua e poi mettere quel liquido in un infuso. Questo prodotto dovrà poi essere bevuto dalla persona che si vuole sedurre. In questo modo la vittima verrà ‘stregata’ dalla proprietaria dell’intimo femminile”. Una storia paradossale e incredibile che in Argentina, però, viene trattata quasi come reale.