Riconoscete questa bambina così dolce? Oggi è davvero rock ed è una cantante famosissima

“Farsi regalare cicciobello e costringere tua madre a vestirti come lui”. Davvero ancora non avete capito chi è?

Ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. E adesso, dopo undici anni di carriera, è una delle cantanti più apprezzate del panorama italiano. Avete capito chi è questa bambina davanti all’albero di Natale?

Di certo è cresciuta tanto ma quello sguardo intenso è rimasto. Ora avete capito? Stiamo parlando di Emma Marrone.

In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram, Emma celebra il Natale così. “La gioia del Natale. Farsi regalare cicciobello e costringere tua madre a vestirti come lui. Ho sempre avuto un certo stile!”. Eh già, perché la bella e brava cantante indossa un vestito azzurrino e delle scarpe color bordeaux.

Una foto d’annata per celebrare il magico clima del Natale, che, di sicuro, è presente in tutte le nostre case.

Emma Marrone, 11 anni fa

Undici anni. Tanto è passato dall’irruzione di Emma Marrone sulla scena musicale italiana e non solo. La cantante originaria di Firenze ha raggiunto fin da subito un successo enorme. E meritato. Oggi dedica questi anni vissuti sulla breccia alla sua famiglia. Parole dolcissime.

Oggi 37enne, è considerata fin dagli esordi una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Emma Marrone sul palco è capace di essere dolce e sensuale. Ma anche grintosa, con la sua potenza vocale. Una grinta che manifesta sia sul palco, che nella vita.

E’ uno dei tanti talenti usciti dalla fucina di Maria De Filippi. Diventa famosa tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Da quel momento, il successo è perenne e in continua ascesa. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l’inferno, vincitore di quell’edizione.