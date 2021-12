Riconoscete questa bellissima bimba? Oggi è famosissima grazie a “Non è la Rai”

Qualche indizio: oggi ha 43 anni è bellissima e ha fatto il suo esordio con “Non è la Rai”. Non la riconoscete?

Oggi 43enne, ha esordito molto presto in televisione. Già negli anni 1994-1995 era nella corposa squadra di “Non è la Rai”. Una enorme fucina, quella di Gianni Boncompagni, da cui oltre alla più famosa, Ambra Angiolini, sono fuoriuscite numerose donne dello spettacolo. Di chi stiamo parlando?

La foto da bambina

Accanto a lei il marito Flavio Montrucchio, ex concorrente del Grande Fratello. Con Montrucchio ha due figli: Mya e Orlando. Ancora non avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Alessia Mancini

Sempre su Instagram, Alessia Mancini adesso ci fa vedere una sua foto da bimba. Sempre bellissima, con quella frangetta. Anche i tanti followers apprezzano. “Mi è venuta voglia di frangia… Mentre cercavo una foto dove ce l’avevo ho trovato questa… certo non è recentissima 😂 Che ne dite, la taglio?” chiede ai followers.

Chissà se presto la rivedremo con un nuovo look…

L’operazione di qualche settimana fa

Qualche settimana fa è stata anche operata, come ci ha spiegato tramite il proprio profilo Instagram. La showgirl è stata operata al Sant’Eugenio di Roma.

La showgirl si è dovuta operare all’utero per togliere un fibroma. Una patologia che, purtroppo, sempre più spesso colpisce le donne. Per questo Alessia Mancini, esorta le donne a fare prevenzione: “Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento; tutto ok. “Mi raccomando, prendetevi cura di voi, sempre” scriveva accanto alla foto che la ritrae sdraiata in ospedale.