Cristina D’Avena, confessa: “Non posso più farne a meno”

Bolognese, oggi 57enne. Da decenni famosissima come cantante delle sigle dei cartoni animati di maggiore successo. Stiamo parlando di Cristina D’Avena, ovviamente. Che negli ultimi anni, pur senza mai diventare volgare, ha osato un po’ di più. Ora ha una nuova passione a cui non sa dire di no. Anzi, due.

La carriera di Cristina D’Avena

Pensate a un cartone di enorme successo tra gli anni ’80, ’90 e 2000 e, di sicuro, sentirete le sua voce. Impossibile fare un elenco, anche approssimativo delle iconiche sigle cantante da Cristina D’Avena nel corso della propria carriera.

Ha raggiunto un totale di 313 pubblicazioni e 743 brani, di cui 392 sigle, suddivise a loro volta tra 371 sigle di cartoni animati, 12 sigle di telefilm e 9 sigle TV, più 41 remix, incisi dal suo debutto allo Zecchino d’Oro nel 1968.

Ad oggi si stima abbia venduto oltre 7 milioni di copie. Nella sua carriera, anche diverse esperienze radiofoniche con emittenti importanti quali Rtl 102.5 e R101.

“Non riesco più a farne a meno”

Negli ultimi anni, ricordiamo anche qualche sua foto più audace rispetto all’immagine angelica costruita negli anni. Anche e soprattutto grazie alla sua tenera voce prestata sia per le sigle, ma anche per alcuni doppiaggi di cartoni animati.

Foto in bikini e anche la copertina di qualche rivista. Cristina D’Avena ha dimostrato di essere anche una donna molto bella, oltre che un’artista di valore. E ci è riuscita senza mai scadere nella per questi tempi facile volgarità.

Ora, però, ha una nuova passione. Anzi, due. E’ lei stessa a dircelo tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, dove posta una foto con due bellissimi cagnolini: “Tataaan ✨ Vi piace il mio nuovo amico? Si chiama Neato D8 e non riesco più a farne a meno 🤩 con la su forma a D arriva dove gli altri robot non riescono ad aspirare 💁🏻‍♀️ e con la App dedicata lo gestisco molto facilmente! Non ci credete?”.

No, in realtà non parlava dei cagnolini…