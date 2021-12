Francesca Fialdini: tormentata da una malattia che non si può debellare | E’ la sua condanna

Una grave malattia si annida nel corpo della conduttrice e si manifesta periodicamente sul suo volto, anche più volte al mese. Non ha ancora una cura e per andare in onda la Fialdini deve mascherarsi col make up.

Il volto aperto e solare di Francesca Fialdini è segnato più volte al mese da una grave malattia che circola nel suo corpo. La conduttrice de La vita in diretta ne è tormentata più volte al mese. Curarla è impossibile. L’unica soluzione è mascherarla col make up.

Francesca Fialdini è una conduttrice italiana simpatica, spiritosa e aperta. Con il suo sorriso contagioso conduce oggi La Vita in diretta, ma la sua strada in televisione comincia da molto più lontano.

Nata a Massa, sulla costa che dalla Toscana comincia ad avvicinarsi alla Liguria, Francesca si è presto allontanata dalla sua città natale per dirigersi verso Roma, capitale italiana e della cristianità. Sì, perché qui, proprio dalle antenne vaticane comincia la sua carriera.

Prima a Radio Vaticana (2004) passa presto alla Rai, nel programma quotidiano “A sua immagine”. Poi comincia a occuparsi di libri e di fiction, divisa tra radio e televisione. La sua prima grande notorietà è sugli schermi di Unomattina, che la portano tutti i giorni nelle case di milioni di italiani, come continua a fare con la sua attuale trasmissione.

La Vita in diretta si occupa di avvenimenti e piccoli drammi comuni, li racconta e talvolta li risolve. Stavolta Francesca ha voluto raccontare il suo, ad Ok salute.

La malattia che la tormenta

Francesca Fialdini ha confessato di soffrire di una malattia fastidiosissima e molto infettiva: l’herpes labiale. È una malattia sottovalutata da molti, ma in realtà molto difficile da curare. Chi ne soffre ha a che fare con un virus che circola nel suo corpo e si manifesta periodicamente, senza che si possa mai veramente eliminare.

La malattia si manifesta specialmente quando il corpo si indebolisce e le difese immunitarie si abbassano. La Fialdini ha raccontato che recentemente, mentre era tormentata da una brutta influenza, l’herpes è comparso addirittura sei volte in un solo mese.

Per chi vive davanti a una telecamera l’herpes è un disagio veramente grave. E lo è anche per gli addetti al make up, gli unici che possono intervenire per cercare quantomeno di camuffarlo.

Altrettanto preoccupante è il rischio di trasmetterlo. Una preoccupazione per ogni asciugamano, bicchiere. E che ovviamente proibisce il contatto e lo scambio di effusioni.

L’herpes non è uno scherzo. Non è una bollicina. Francesca Fialdini lo sa.