Gabriele Corsi, ha rischiato di perdersi | Deve tutto ad una persona a lui molto vicina

Il famoso componente del Trio Medusa, Gabriele Corsi, ammette pubblicamente che ha rischiato di perdersi ma che grazie ad un persona molto vicina a lui è riuscito a tornare in carreggiata. Vediamo cosa gli è successo.

Gabriele Corsi, nato a Roma il 29 Luglio 1971, è un’attore ed un comico, nonché conduttore radiofonico e televisivo, conosciuto soprattutto per aver formato assieme a Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, il Trio Medusa.

Una volta terminati gli studi a Liceo scientifico di Roma, vince una borsa di studio presso l’Accademia d’Arte Drammatica, dalla quale viene espulso qualche mese dopo a seguito di una discussione con un docente.

Dopo una lunga esperienza nel teatro, e dopo aver ideato e diretto lo spettacolo “Il Giallo è servito”, viene notato e viene quindi scelto per prendere parte al cast de “Il Maresciallo Rocca”.

Nello stesso anno si laurea con 108 su 110, alla facoltà di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Subito dopo inizia la sua avventura con il Trio Medusa, che, dal 2001, conducono uno dei programmi più ascoltati di Radio Deejay.

Con il passare degli anni le sue presenze in televisione sono diventate sempre più frequenti fino ad arrivare a condurre programmi come “Reazione a catena” e “Boss in incognito”.

Il rischio di Gabriele Corsi

A dare l’annuncio dell’accaduto proprio il conduttore radiofonico Gabriele Corsi, che ringrazia in pubblico sul suo profilo Instagram, la persona che lo ha aiutato a rimettersi in carreggiata.

La verità è che senza questa persona oggi non avremo il fantastico Trio Medusa, o le battute irriverenti del comico.

Diciamo che da una parte ha salvato anche noi ed uno dei gruppi comici più longevi del mondo dello spettacolo italiano.

Nel 2002 si unisce con la persona che gli avrebbe salvato la vita e la carriera, la sua bellissima moglie Laura Pertici, nonché giornaliste di “Repubblica”.

In occasione del loro anniversario, Corsi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto accompagnato da un messaggio che ha attirato l’attenzione dei followers.

“Meno male che mi tieni la mano da diciannove anni.

Altrimenti, sai quante volte mi sarei perso?

Auguri amore.”

Possiamo dire con certezza che l’amore ti salva la vita, specialmente quando dopo tanti anni rimane intatto come il primo giorno.