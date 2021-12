Luke Perry, rivelazione scioccante sul suo post morte | La figlia ha esaudito il suo ultimo desiderio

Luke Perry ha avuto una storia piena di successi con un finale che meritava ben altro svolgimento. La figlia ne ha raccontato un retroscena davvero sorprendente.

Luke Perry, una perdita per il mondo del cinema non affatto banale. Gli appassionati e la storia cinematografica lo ricordano principalmente per la partecipazione al cast di Beverly Hills, anche se di parti rilevanti ne ha avute eccome. Nato a Mansfield nel 1966 e morto a Los Angeles nel 2019, nel 1993 ha sposato Rachel Minnie Sharp; dalla loro storia d’amore, finita nel 2003, sono nati Jack e Sophie. Fino al giorno del suo decesso, era fidanzato con Wendy Madison Bauer.

Era un grande sostenitore delle innumerevoli battaglie contro il cancro – anche perché, a seguito di una colonscopia, vennero alla luce sul suo corpo escrescenze pre-cancerose. Ma facciamo qualche passo indietro nel tempo. Nel 1984 si trasferisce a Los Angeles per esaudire il suo più grande sogno, quello di diventare attore.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Paura per Peppina Fattori: portata in ospedale, rinuncia al container

Certo, la strada per arrivare a raggiungere i suoi più grandi obiettivi non è stata semplice; ha lavorato anche per un’azienda di pavimentazione ed una fabbrica di porte. Nel 1988, dopo svariati provini, ottiene il primo ruolo in una serie televisiva. Oltre a Beverly Hills, che lasciò nel 1995, ha preso parte anche al film Buffy l’ammazzavampiri.

Dal 2001 al 2002 ha recitato nella serie HBO Oz. Ha fatto anche da doppiatore a diversi cartoni animati come I Simpsons, Johnny Bravo, I Griffin e molti altri. Dal 2017 fino alla sua morte, ha recitato nella serie tv Riverdale. E’ apparso anche nel film C’era una volta a… Hollywood.

Luke Perry, dopo la tragedia: il racconto della figlia

Luke Perry se n’è andato nel 2019 a causa di due gravi ictus nella sua casa a Sherman Oaks a Los Angeles. Nonostante inizialmente si pensava fosse stato cremato, qualche mese dopo sua figlia Sophie lo ha negato spiegando che è stato invece sepolto nella sua fattoria, che deteneva dal 1995, situata nel Tennessee. Ha rivelato anche un segreto, che probabilmente non tutti sanno, sulla morte del padre.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Peppina Fattori, il ritorno a casa è possibile

E’ stato infatti seppellito con una tuta “a base di funghi”. Avete capito bene; l’ultimo desiderio di Luke era quello di essere seppellito con una tuta biodegradabile. Un abito di funghi a copertura integrale per trasformare il suo corpo in nutrimento per la terra. I materiali per rendere reale quest’abito sono realizzati con dei funghi che accelerano il processo di decomposizione, neutralizzando le tossine in fase di deterioramento dei corpi.