Mara Venier guadagna come tre Presidenti della Repubblica | Per qualcuno è troppo poco

Quanto guadagna Mara Venier solo per condurre “Domenica in”? La cifra lascia sbalorditi: tre volte più del Presidente della Repubblica. Ma qualcuno sostiene che guadagna troppo poco.

Tutti conosciamo Mara Venier come una popolare e simpatica conduttrice. Semplice, vicina alla gente, senza fronzoli. Anche troppo forse, le sue trasmissioni sono state accusate a volte di avere distrutto l’idea di una televisione di qualità.

L’improvvisazione e l’approssimazione casareccia sono il marchio di fabbrica di un intrattenimento da villaggio vacanze, che ha lasciato da lungo tempo alle spalle la perfezione professionale del varietà Rai.

Andata e tornata da Domenica In (era stata allontanata in seguito alla rissa verbale tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo), Mara Venier è oggi di nuovo in sella al varietà della domenica pomeriggio, inamovibile quanto una regina. Dire presidente sarebbe troppo poco.

E in effetti, anche a livello economico, regina Mara vale molto più di un presidente. Il Presidente della Repubblica italiano, che pure riceve un appannaggio tra i più ricchi del mondo, vale “solo” 235mila euro l’anno. Mara Venier, con il solo contratto per Domenica In vale circa tre volte tanto.

Il suo compenso è tra 500mila e 600mila euro l’anno, per una sola trasmissione. Un salario di base che la Venier riesce considerevolmente ad arricchire con numerosi “straordinari”: le comparsate nei programmi altrui. Ogni volta che si siede o che appare, suona il registratore di cassa, arricchendosi di altre decine di migliaia di euro.

“E’ discriminata: guadagna meno di Fazio e Vespa”

I nostri politici sono accusati, e non sempre a torto, di essere una casta strapagata e in questi anni sono stati vittima di una diffusa ostilità. Non altrettanto è successo alle star del video, che continuano a essere amatissime, e sempre più ricche.

Per qualcuno, però, non ancora abbastanza. Si parla addirittura di discriminazione di genere perché le dive televisive come Mara Venier e Antonella Clerici guadagnano meno dei loro colleghi maschi, primi fra tutti Fabio Fazio e Bruno Vespa.

Insomma, per quanto si possa salire in alto, c’è sempre qualcuno che è più casta di te.