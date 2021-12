Maria De Felippi, il perchè sceglie di essere seduta sulle scale per condurre | Svelata la curiosità

C’è una cosa che tutti si chiedono guardando Maria De Filippi, eppure nessuno era riuscito ancora a saperlo. L’ha raccontato lei in una clamorosa risposta.

Maria De Filippi è sotto gli occhi di tutti, il suo stile di conduzione distaccato, ironico, con un tocco di severità, riesce a rendere intelligente anche un materiale che in altre trasmissioni rischierebbe la volgarità.

Leggi anche -> E’ la fine di un’era: Mediaset non esisterà più | La decisione degli azionisti

Le sue trasmissioni chiave sono. “Uomini e donne”, “C’è posta per te” e “Amici”. Ma Maria De Filippi non è solo questo. È una potenza della televisione che riesce ad oltrepassare persino il confine blindato che divide le TV di mediaset da quelle pubbliche.

Leggi anche -> Luisa Corna, le dicerie l’hanno allontanata dalla televisione | Oggi si dedica alla sua vera passione

La sua scuderia di talenti è più volte sbarcato nella principale trasmissione Rai, quella che garantisce profitti che tengono in piedi tutte e tre le reti. Stiamo parlando di Sanremo, che i cantanti di “Amici” hanno più e più volte espugnato.

Leggi anche -> Come è nato “Amici”? Il racconto di Maria De Filippi: “..tutto merito della Fiat..”

Nelle sue trasmissioni Maria De Filippi rompe la separazione tra conduttore e condotti, e anche quella tra pubblico e spettacolo. A volte dirige lo show con mano ferma, a volte sembra assistere insieme al suo pubblico.

Leggi anche -> Costantino: ricordate la fidanzata scelta a “Uomini e Donne”? | Alessandra Pierelli com’è diventata

E in questo c’è l’elemento di curiosità che è cresciuto pian piano, fino a diventare un ossessivo chiacchiericcio senza risposta. “Come mai Maria De Filippi conduce i suoi show seduta sui gradini?” Non su una sedia, non in piedi. Seduta. Sui gradini. Una firma visiva e di stile di cui nessuno aveva ancora capito la ragione.

Il segreto di Maria De Filippi

L’ha raccontato lei, finalmente, in una intervista a Raimondo Todaro. La De Filippi sostiene che una volta, durante uno show, esausta dalle lunghe giornate di produzione passate in piedi, aveva assoluta necessità di sedersi. Ma non c’era una poltrona nella scenografia.

Ecco che un’idea le è allora balenata nella mente: seguire l’esempio del suo pubblico, che se ne stava comodamente seduto sulle gradinate, e sedersi sulla gradinata anche lei.

“E’ molto più comodo” ha dichiarato. Proprio così, Maria De Filippi si siederebbe sulla gradinata perché è confortevole (e sicuramente lo è molto più che stare in piedi, questo non è in dubbio).

Se volete credere a questa spiegazione, così innocente da essere disarmante, siete serviti. Se invece pensate che esista una ragione scenica, di rapporto con pubblico e di immagine, non vi resta che aspettare che Maria De Filippi, un giorno, decida di raccontare il segreto del suo immenso successo. Un po’ come un prestigiatore svela i suoi trucchi.

Sono cose che non succedono spesso. Ma forse Maria vorrà sorprenderci anche questa volta.