Maria De Filippi, sapete quanto guadagna? Altro che Maurizio Costanzo

Maria De Filippi è una delle regine della televisione italiana, ma sapete quanto guadagna? Le cifre sono da capogiro.

Maria De Filippi è una delle donne più in vista della televisione italiana. Conduttrice, nonché produttrice di alcuni tra i programmi più guardati e seguiti della tv. E’ amatissima dal pubblico e nella sua trentennale carriera ha raccolto successi su successi.

Nella vita della bionda milanese, però, non c’è stata sempre la televisione. Da ragazza, infatti, Maria De Filippi si è laureata in Giurisprudenza, provando anche la carriera in Magistratura. La sua vita cambia nel 1989 quando, durante un convegno contro la pirateria musicale, conosce Maurizio Costanzo di cui diventa prima assistente e poi compagna e moglie.

Nel 1998 dà vita a Uomini e Donne, il programma che la inserisce definitivamente nell’elite della televisione italiana e le dà il successo. Nel corso della sua carriera, la De Filippi ha poi ideato e prodotto altri show seguitissimi tra i quali Amici, Temptation Island, C’è Posta per Te e Tu Si Que Vales. E proprio grazie alla riuscita di questi progetti, il patrimonio della donna è cresciuto a dismisura.

Quanto guadagna Maria De Filippi? Le cifre della conduttrice

Ma quanto guadagna realmente Maria De Filippi? La risposta non può essere precisa, dato che la milanese oltre a condurre i programmi da se stessa ideati è anche autrice e produttrice.

La donna è infatti proprietaria, insieme al gruppo RTI (Reti Televisive Italiane), della società di produzione Fascino s.r.l. che è anche la casa su cui si appoggiano tutte le trasmissione di Queen Mary e anche il Maurizio Costanzo Show.

Il fatturato della Fascino s.r.l. oscilla tra i 65 e i 68 milioni annui che vanno poi divisi equamente tra Maria De Filippi e la RTI. La conduttrice incassa, quindi, oltre i 30 milioni all’anno. Cifra da capogiro che fa rabbrividire anche le grandi stelle del calcio e dello sport in generale.