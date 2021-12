Paolo Bonolis “cacciato” da Flora Canto | Svelato il mistero sul gesto inaspettato della compagna di Brignano

Ai funerali di Gigi Proietti, un gesto colpì tutti: la compagna di Enrico Brignano che allontanava Paolo Bonolis. Da mesi tutti si chiedono le ragioni di quel gesto. Dopo molte voci,finalmente esce la verità.

Quella tra Paolo Bonolis e Gigi Proietti è stata un’amicizia vera. Non solo nella vita ma anche sugli schermi. Innumerevoli sono i momenti di televisione che hanno visto entrambi protagonisti.

Da “Cavalli di Battaglia” del 2017, in compagnia di Fabrizio Frizzi a “Lezioni di improvvisazione” del 2018, fino alla famosa intervista rilasciata da Proietti a Bonolis sul senso della vita. Un colloquio che, a pochi mesi dalla morte dell’attore, assume una dimensione profetica.

Ad unirli era una romanità genuina, oltre che un istinto dello spettacolo che entrambi condividevano pur da sponde diverse, uno come mattatore, l’altro come intelligente provocatore.

Il loro ultimo incontro, il più commovente, è avvenuto ai funerali di Proietti. Tutto il mondo dello spettacolo era presente. Ma un incidente avrebbe turbato quel commiato in modo tale da sconvolgere i fan sia di uno che dell’altro. E’ un momento che ha toni drammatici, più e più volte visti sugli schermi di internet.

Accanto a un Enrico Brignano sconsolato c’è la sua compagna, Flora Canto. Bonolis si avvicina a Brignano per consolarlo. Ma ecco che, bruscamente, la di lui compagna rivolge a Bonolis un gesto brusco, e lo allontana dal funerale. “Perché?” è la domanda che tutti si fanno da allora.

Tante voci, una nuova verità

In un primo tempo, il gesto incredibile e inconsueto viene giustificato da una ragione superiore: il Covid. Siamo in piena emergenza e si dice che Flora Canto abbia ceduto alla preoccupazione di una eccessiva vicinanza da parte di Bonolis. La spiegazione, evidentemente fragile, ha retto fino al momento in cui Flora Canto ha deciso di fare chiarezza, e spazzare via le illazioni.

Non poteva essere il Covid e non lo è stato. “Come artisti della televisione siamo le persone più tamponate del mondo”. Ha dichiarato la Canto. Ed effettivamente si tratta di una verità inoppugnabile.

La realtà, invece, è completamente diversa, ed è finalmente emersa grazie alle parole della compagna di Brignano. Paolo si è avvicinato a Brignano e, pensando di consolarlo, ha pronunciato una frase: “Prima o poi tocca a tutti”.

Quella frase, considerata iettatoria, ha colpito la Canto che ha reagito. “A Pa’… nun lo dire nemmeno che me sento male!”. E così dicendo ha allontanato il presentatore bruscamente, con fastidio, col famoso gesto che ha colpito tutti così profondamente.

Una frase fuori posto, i nervi tesi di un momento drammatico. Così nasce lo screzio che ha turbato un commiato che doveva unire tutti.

E a mesi di distanza, anche per le polemiche che sono seguite, tra i tre non è ancora scoppiata la pace.