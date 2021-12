Stefano Tacconi, il dramma dell’ex portiere | Necessario un intervento d’urgenza

Stefano Tacconi è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza. Il medico ha parlato chiaro: senza operazione la sua quotidianità sarebbe stata stravolta.

I campioni che ci hanno fatto sognare con le loro imprese sui campi di calcio vengono spesso considerati quasi come degli “eroi” da parte degli appassionati che li sostengono e l’ amano. Anche per loro, però, non mancano le difficoltà una volta appese le scarpe al chiodo. Nel momento in cui arriva quel fatidico momento, infatti, si è costretti a ripensare la propria quotidianità, oltre a dover avere a che fare con dolori che subentrano nel momento in cui non si pratica più attività in modo continuo.

E gli esempi degli ex giocatori che si trovano ad affrontare qualche difficoltà di troppo non sono così pochi. Basti pensare a Marco Van Basten, che è stato costretto a smettere a meno di trent’anni a causa di un problema alla cartilagine della caviglia. Ma tra questi c’è anche uno degli italiani che ha entusiasmato i tifosi tra fine anni ’80 e inizio anni ’90.

Stefano Tacconi racconta il suo problema di salute inaspettato

Praticare uno sport per decenni può provocare anche danni al fisico a causa dei sovraccarichi a cui si deve far fronte nel corso della carriera. Non è così inusuale quindi che un ex calciatore si trovi a dover gestire problemi di salute anche piuttosto seri. E’ il caso, ad esempio di Stefano Tacconi, che poco più di un anno fa è stato costretto a subire un intervento chirurgico d’urgenza.

I medici erano stati chiari con lui: non era possibile perdere tempo, se non si voleva andare incontro a gravi conseguenze. Prima di finire sotto i ferri, però, lui era notevolmente spaventato, visto che l’operazione era stata programmata poco tempo dopo la scomparsa di altri grandi campioni, quali Paolo Rossi e Diego Armando Maradona.

Era stato lui stesso a raccontare quanto gli era accaduto, ospite di Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’: “Ho quattro viti nel corpo– ha detto -. Il professore purtroppo mi ha detto che dovevo operarmi, o rischiavo la sedia a rotelle. Ora sono abbastanza dritto, non potevo fare più le scale o portare i pesi. Poi ho avuto diversi choc, dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e Paolo Rossi”.