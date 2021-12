Andrea Bocelli: esibizione esilerante, insieme al figlio Matteo, nella Casa Bianca

In uno degli ultimi post pubblicati sulla sua bacheca Instagram, giovane Matteo è insieme al padre per un grande evento

Andrea Bocelli ha oggi 63 anni. Tenore tra i più famosi della storia. Ha preso efficacemente in mano il testimone lasciato prematuramente da Luciano Pavarotti, portando in alto il nome della musica lirica italiana. Ma sapevate che il popolare cantante ha un figlio che è bravo e famoso come lui?

La carriera di Andrea Bocelli

Nella sua carriera ha venduto milioni di copie e cantato con altri importanti interpreti, come Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Céline Dion, Christina Aguilera, John Miles, Marta Sánchez, Stevie Wonder, Hélène Ségara, Giorgia, Sarah Brightman, Laura Pausini, Natalie Cole, Mary J. Blige e Ariana Grande.

La sua notorietà inizia nel 1993, con il duetto con Zucchero Fornaciari in “Miserere”. Poi un altro grande successo, “Il mare calmo della sera”, firmato da Zucchero, con cui vinse a Sanremo nel 1994 tra le Nuove Proposte.

Il 2 marzo 2010 il suo nome è stato inserito nella Hollywood Walk of Fame per la sua attività nel campo della musica internazionale. Nello stesso anno, a luglio, ha vinto il “Premio Lunezia nel Mondo” per la qualità musical-letteraria delle sue opere.

Il figlio di Andrea Bocelli

Dalla ex moglie Enrica Cenzatti, sposata nel 1992 a 34 anni e dalla quale si è separato nel 2002, ha avuto due figli: Amos (1995) e Matteo (1997). Il 21 marzo 2012 è diventato padre per la terza volta, di una femmina, Virginia, avuta dalla nuova compagna Veronica Berti con la quale, il 21 marzo 2014 è convolato a nozze. Il matrimonio si è celebrato nel Santuario di Montenero, a Livorno.

Anche il figlio di Andrea Bocelli, Matteo, è un cantante di enorme successo. Con il singolo “Fall on me” i due hanno duettato per la prima volta insieme. In uno degli ultimi post pubblicati sulla sua bacheca Instagram, giovane Matteo è insieme al padre per un grande evento.

“La Casa Bianca è l’edificio più iconico al mondo, che rappresenta gli Stati Uniti e i suoi valori. Quando ho ricevuto questo invito sono rimasto sbalordito e sopraffatto dalla gioia. Mi ha tolto il fiato” scrive il giovane. Matteo è stato infatti invitato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e dalla first lady a visitare la Casa Bianca. Insieme al padre Andrea, ovviamente. Un’occasione indimenticabile: “Voglio ringraziare tutte le persone coinvolte nella realizzazione di questo fantastico evento e soprattutto il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady per aver accolto me e la mia famiglia alla Casa Bianca”.