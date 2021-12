De Luca, l’ordinanza shock antimovida | Parole che fanno tremare

Governatore dalla grande tempra. Decisionista, soprattutto in questi difficili mesi di pandemia da Covid-19. Ecco la nuova polemica

E’ noto come il governatore con il lanciafiamme. I suoi monologhi in diretta web e tv sono forse più esilaranti delle imitazioni di Maurizio Crozza. Parliamo, ovviamente, del presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Da sempre duro e intransigente sulle tematiche Covid e sui no-vax, le sue ultime dichiarazioni stanno facendo molto discutere.

Il pugno duro di Vincenzo De Luca

72 anni, Vincenzo De Luca è presidente della Regione Campania dal 18 giugno 2015. I suoi esordi politici sono nelle file del PCI, con ruoli sempre crescenti nella sua Salerno. Anche quando il Partito Comunista Italiano confluisce nel PDS, De Luca è un esponente di spicco della politica campana. E’ la sindacatura a Salerno che lo rende celebre e apprezzato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gestaccio di Vincenzo De Luca: alle critiche risponde così – VIDEO

Eletto sindaco nel 1993 e, al termine del mandato quadriennale, riconfermato nel 1997 per altri cinque anni. Dopo una parentesi da deputato, è rieletto sindaco nel 2006 e, nel 2010, candidato del centrosinistra a presidente della regione Campania. Nel 2011 è riconfermato sindaco per il successivo quinquennio, terminando l’esperienza amministrativa nel 2015. È stato inoltre vice ministro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Letta.

Governatore dalla grande tempra. Decisionista, soprattutto in questi difficili mesi di pandemia da Covid-19. Dove spesso ha mantenuto una linea intransigente su chiusure e restrizioni. E contro i no-vax.

Le frasi che fanno discutere

Con i contagi che continuano a crescere, De Luca negli ultimi giorni è stato protagonista di ulteriori provvedimenti restrittivi. Molto più duri rispetto a quelli disposti dal Governo presieduto da Mario Draghi. In particolare, il presidente della Regione Campania negli ultimi giorni ha emesso un’ordinanza molto discussa.

E’ stata definita ordinanza anti-movida. Ovviamente per evitare assembramenti in strada. E per favorire la consumazione di cibi e bevande all’interno dei locali. Dove, si presume, dovrebbe essere richiesto il Green Pass per l’accesso.

Il governatore, come riportato dai giornali, si è espresso con i soliti toni perentori e provocatori: “Vietato fare i cafoni e consumare pizze in strada come dei profughi” la dichiarazione riportata dagli organi di stampa. Che, ovviamente, ha fatto subito discutere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Hoara Borselli: chi è l’attrice ed ex modella italiana

Una delle più infervorate, la showgirl Hoara Borselli, che ha dedicato un post all’uscita pubblica di De Luca: “Pensate solo se questa frase l’avesse detta un’esponente di destra Ecco i democratici che si palesano in tutta la loro ipocrisia” ha scritto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caso Balotelli e razzismo, le reazioni della politica

E, ovviamente, è partita la girandola dei commenti. Ma questa ve la risparmiamo.