Flavio Briatore, affari di famiglia o ritorno di fiamma? Scopriamolo insieme

Nella sua vita ha amato donne bellissime. Come dimenticare, Naomi Campbell ed Heidi Klum. Ma uno scatto social ci dà un indizio…

Oltre ai redditizi affari, Flavio Briatore nella propria vita ha amato donne bellissime e da loro è stato contraccambiato. Da Naomi Campbell ad Heidi Klum. Ma, soprattutto, Elisabetta Gregoraci. I due si sono lasciati da tempo. Ma…

Flavio Briatore: vita e affari

E’ conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

A lui si deve, di fatto, il lancio sui circuiti di Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Nella sua vita anche qualche controversia legale. In particolare, una condanna per questioni legate al gioco d’azzardo. Condanna poi estinta. Nel 2010 Briatore ha anche ottenuto la riabilitazione.

Il ritorno di fiamma?

Note le relazioni con le top model Naomi Campbell ed Heidi Klum, da cui ha avuto una figlia, Helene Boshoven “Leni”, nata nel maggio 2004. I due interruppero la relazione prima della nascita della bambina e Briatore si è sempre opposto al test del DNA.

Ma, ovviamente, la relazione più celebre e duratura è quella con Elisabetta Gregoraci. Quando i due si conoscono, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

Dalla loro unione è nato un figlio, Falco, che vediamo in questa foto pubblicata sui social dal manager: “Domenica in famiglia” scrive, molto semplicemente. E che non sia in atto un ritorno di fiamma con la bella showgirl calabrese?